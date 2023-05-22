Bankalarda kredi kartı kararı kaosu

Geçtiğimiz günlerde Merkez Bankası'nın kredi kartı ve kredili mevduat hesapları ile ilgili aldığı karar, ertesi gün iptal edilmişti. TCMB'nin bu kararı kaosa neden oldu.

Bankalarda kredi kartı kararı kaosu

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası; kredi büyümesi, kredi kartından nakit avans çekimi ve kredi kartı ile kuyum alışverişine sınırlama getirmiş, daha sonrasında bu düzenlemeyi iptal etmişti.

Ancak kararın etkisi piyasada tam bir kaosa meydana geldi.

Bazı bankalar verilen karar sonrası kredili mevduat hesaplarının limitini 3 bin liraya kadar düşürürken, iptale rağmen bu sabah normale döndürmediği görüldü.

ÇAĞRI MERKEZLERİ ARANDI

Merkez Bankası’nın kararı iptal etmesinin açıklanmasından sonra kart nakit çekim, taksit ve kredili mevduat hesabının limitlerini normale dönmediğini görenler bankaların çağrı merkezlerini aramaya başladılar. Bazı bankaların çağrı merkezlerinde bekleme sırası 30’a kadar yükseldi.

Bu sabah itibariyle bankalar halen limit düzeltme işlemini yapmadı.

İlgili Haberler
Mehmet Bekaroğlu Merkez Bankası’nın sabah sabah ne yaptığını açıkladı Dolar akşama kaç lira olacak
Merkez Bankası'nı dinleyen yok. Mevduat faizleri TCMB faizini dörde katladı
Merkez Bankası'nın eski beyni kara tabloyu açıkladı
Merkez Bankası cari açığın suçlusunu buldu.
Öne Çıkanlar
Beşiktaş taraftarı Adana'da 'Mecliste Hizbullah istemiyoruz' diye bağırdı
Beşiktaş taraftarı Adana'da 'Mecliste Hizbullah istemiyoruz' diye bağırdı
Şenol Güneş ateş püskürdü: Bu lig mantık dışı hukuk dışı bir lig
Şenol Güneş ateş püskürdü: Bu lig mantık dışı hukuk dışı bir lig
240 binden fazla staj ve çıraklık mağduru sandığı bekliyor
240 binden fazla staj ve çıraklık mağduru sandığı bekliyor
Sinan Oğan, Erdoğan’la Dolmabahçe’de görüşmeye nasıl gitti? ATA İttifakı’ndan bomba açıklamalar
Sinan Oğan, Erdoğan’la Dolmabahçe’de görüşmeye nasıl gitti? ATA İttifakı’ndan bomba açıklamalar
Babacan AKP’ye göz kırpmaya başladı bile!
Babacan AKP’ye göz kırpmaya başladı bile!
Türk’ün cömert kağanlarından halkın malına çöken iktidarlara
Türk’ün cömert kağanlarından halkın malına çöken iktidarlara
Son Haberler
Mecliste Hizbullah'ı istemeyen Fenerbahçe taraftarı PFDK'ye sevk edilince Fatih Altaylı isyan etti Spor
Mecliste Hizbullah'ı istemeyen Fenerbahçe taraftarı PFDK'ye sevk edilince Fatih Altaylı isyan etti
Baking makyaj nedir Sağlık
Baking makyaj nedir
Yaz yaklaşıyor. Selüliti olanlar dikkat. Bu yiyeceklerden uzan durun Sağlık
Yaz yaklaşıyor. Selüliti olanlar dikkat. Bu yiyeceklerden uzan durun
Havuzdaki tehlike Sağlık
Havuzdaki tehlike
Ay'da nasıl Türk mahallesi kurulacak? Uzay şirketleri açıkladı Teknoloji - Otomotiv
Ay'da nasıl Türk mahallesi kurulacak? Uzay şirketleri açıkladı
Badem göz estetiği ile ilgili bilinmeyenler Sağlık
Badem göz estetiği ile ilgili bilinmeyenler
B12 vitamini hangi besinlerde bulunur? Sağlık
B12 vitamini hangi besinlerde bulunur?