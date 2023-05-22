Bankalarda kredi kartı kararı kaosu

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası; kredi büyümesi, kredi kartından nakit avans çekimi ve kredi kartı ile kuyum alışverişine sınırlama getirmiş, daha sonrasında bu düzenlemeyi iptal etmişti.

Ancak kararın etkisi piyasada tam bir kaosa meydana geldi.

Bazı bankalar verilen karar sonrası kredili mevduat hesaplarının limitini 3 bin liraya kadar düşürürken, iptale rağmen bu sabah normale döndürmediği görüldü.

ÇAĞRI MERKEZLERİ ARANDI

Merkez Bankası’nın kararı iptal etmesinin açıklanmasından sonra kart nakit çekim, taksit ve kredili mevduat hesabının limitlerini normale dönmediğini görenler bankaların çağrı merkezlerini aramaya başladılar. Bazı bankaların çağrı merkezlerinde bekleme sırası 30’a kadar yükseldi.

Bu sabah itibariyle bankalar halen limit düzeltme işlemini yapmadı.