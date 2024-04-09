Bankalarda mevduat faizleri güncellendi. 500 bin liranın aylık getirisi açıklandı

Merkez Bankası’nın faiz kararının ardından bankalar da mevduat faiz oranlarında güncellemeye gitti. Peki, mevduat faizleri ne kadar oldu? “500 bin liranın aylık getirisi ne kadar?” sorusunun yanıtı merak konusu oldu. İşte bazı banka ve finans kuruluşlarının belirlediği 500 bin liranın aylık getirisi…

ING - Faiz Oranı: %55, Net Kazanç: 22.841,53 TL, Vade Sonu Tutar: 522.841,53 TL

ALTERNATİF BANK - Faiz Oranı: %56, Net Kazanç: 23.256,83 TL, Vade Sonu Tutar: 523.256,83 TL

TEB - Faiz Oranı: %55, Net Kazanç: 22.841,53 TL, Vade Sonu Tutar:522.841,53 TL

ON PLUS - Faiz Oranı: %54, Net Kazanç: 22.426,23 TL, Vade Sonu Tutar: 522.426,23 TL

ANADOLU BANK - Faiz Oranı: %53, Net Kazanç: 22.010,93 TL, Vade Sonu Tutar: 522.010,93 TL

ODEA - Faiz Oranı: %53, Net Kazanç: 22.010,93 TL, Vade Sonu Tutar: 522.010,93 TL

FİBABANK - Faiz Oranı: %52, Net Kazanç: 21.595,63 TL, Vade Sonu Tutar: 521.595,63 TL

N KOLAY - Faiz Oranı: %52, Net Kazanç: 21.595,63 TL, Vade Sonu Tutar: 521.595,63 TL

EN PARA - Faiz Oranı: %50, Net Kazanç: 20.765,03 TL, Vade Sonu Tutar: 520.765,03 TL

YAPI KREDİ - Faiz Oranı: %49,5, Net Kazanç: 20.557,38 TL, Vade Sonu Tutar: 520.557,38 TL

GARANTİ - Faiz Oranı: %45, Net Kazanç: 18.688,52 TL, Vade Sonu Tutar: 518.688,52 TL

HAYAT FİNANS - Kâr Payı Oranı: %44,12, Net Kazanç: 18.323,06 TL, Vade Sonu Tutar: 518.323,06 TL

TÜRKİYE FİNANS - Kâr Payı Oranı: %50, Net Kazanç: 20.765,03 TL, Vade Sonu Tutar: 520.765,03 TL

AKBANK - Faiz Oranı: %56, Net Kazanç: 23.256,83 TL, Vade Sonu Tutar: 523.256,83 TL

DENİZ BANK: Faiz Oranı: %54, Net Kazanç: 22.426,23 TL, Vade Sonu Tutar: 522.426,23 TL

QNB FİNANS - Faiz Oranı: %49, Net Kazanç: 20.349,73 TL, Vade Sonu Tutar: 520.349,73 TL

VAKIF BANK - Faiz Oranı: 46, Net Kazanç : 19.103,83 TL, Vade Sonu Tutar: 519.103,83 TL

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