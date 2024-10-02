Bankalarda nakit, altın ve döviz işlemlerinde yeni dönem! İslam Memiş: Belge getirmeyen işlem yapamayacak

İslam Memiş, 2 Ekim 2024 tarihindeki son açıklama ile birlikte banka işlemlerinde yeni bir dönemin başladığını açıklayarak yeni uygulamanın ayrıntılarını verdi.

Bankalardaki yeni uygulama ile birlikte müşterilerden bankaya getirdikleri nakit paranın kaynağını belgelemeleri istenecek.

Tüm bankalarda uygulanmak üzere yeni düzenleme kapsamında, döviz bozdurma, altın satışı, ya da gayrimenkul işlemleri gibi hallerde, banka müşterilerinin ilgili belgeleri ibraz etmeleri zorunlu olacak. Örneğin, müşteri döviz fişi, altın faturası veya ev-araba satış belgelerini barakaya vermesi gerekecek.

İslam Memiş, daha önce bu sorgulamanın yapıldığını ancak uygulamada yetersiz kalındığını belirterek yeni dönemde bankaların müşteri işlemlerinde daha titiz davranacaklarını söyledi. Banka çalışanlarının, müşterilerine işlemlerin nedenini ve paranın nereden geldiğini sorma yükümlülüğü getiriliyor.

Diğer yandan dijital paraya geçiş sürecine dikkat çeken İslam Memiş, kağıt paraların dolaşımının azalacağını ve gelecekte sadece dijital işlemlerin ön plana çıkacağını söyledi.

Bankalara yüklü nakit götürecek kişilerin belgelerini hazırlaması gerektiğini ifade eden İslam Memiş, bu uygulamanın açıklanamayan paraların dolaşma girmesini engelleyebileceğini söyledi.