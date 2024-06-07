Bankalardan kredi çekemeyen vatandaşlara tuzak!

Kırşehir'de paraya ihtiyacı olan ve bankadan kredi çekemeyen vatandaşlara araç satışı adı altında veya sahip oldukları firmalar üzerinden fatura kestirdikleri ve ticaret süsü vererek suçu örtmeye çalıştıkları tespit edilen 4 kişi, jandarma ekipleri tarafından 5 aylık takip sonucu düzenlenen 'Galericiler-2' operasyonuyla yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, il genelinde maddi zorluk içerisinde bulunan vatandaşlar üzerinde baskı, cebir ve şiddet uygulayarak korku ve panik oluşturan ve oto galerici kılığında tefecilik suçunu işleyen bir gruba yönelik operasyon düzenlendi.

Jandarma ekiplerince 5 ay boyunca takip edilen şüphelilerin; paraya ihtiyacı olan, kara listeye giren, bankalardan kredi çekemeyen ve nakde sıkışan vatandaşlara araç satışı adı altında veya sahip oldukları firmalar üzerinden fatura kestirdikleri ve ticaret süsü vererek suçu örtmeye çalıştıkları belirlendi. Ayrıca, mağdurların gayrimenkullerini üzerlerine alarak gayrimenkul satışı gibi gösterdikleri ve bu yolla kendilerine ulaşılmasını zorlaştırarak izlerini kaybettirmeye çalıştıkları, mağdurların iş yerlerine çökme suretiyle el koydukları da tespit edildi.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda ise; çok sayıda senet, araç satış sözleşmesi, tapu evrakları, alacakların yazılı olduğu ajandalar, ruhsatsız tabanca ve mühimmat ele geçirildi.

Kırşehir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından tefecilik suçunu işlediği tespit edilen Ö.K., İ.Ç., B.K. ve Ö.K., işlemlerin ardından çıkarıldıkları adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderildi.