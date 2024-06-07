Bankalardan kredi çekemeyen vatandaşlara tuzak!

Kaynak: İHA
Bankalardan kredi çekemeyen vatandaşlara tuzak!

Kırşehir'de bankalardan kredi alamayan bireylere araç satışı adı altında veya kendi şirketleri aracılığıyla fatura keserek ticari faaliyet gösterdiği iddia edilen ve suçlarını örtmek için ticaret kisvesi altına sığınan dört kişi, jandarma ekipleri tarafından 5 aylık bir takibin ardından gerçekleştirilen 'Galericiler-2' operasyonuyla yakalandı.

Kırşehir'de paraya ihtiyacı olan ve bankadan kredi çekemeyen vatandaşlara araç satışı adı altında veya sahip oldukları firmalar üzerinden fatura kestirdikleri ve ticaret süsü vererek suçu örtmeye çalıştıkları tespit edilen 4 kişi, jandarma ekipleri tarafından 5 aylık takip sonucu düzenlenen 'Galericiler-2' operasyonuyla yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, il genelinde maddi zorluk içerisinde bulunan vatandaşlar üzerinde baskı, cebir ve şiddet uygulayarak korku ve panik oluşturan ve oto galerici kılığında tefecilik suçunu işleyen bir gruba yönelik operasyon düzenlendi.

aw222407-03-hpe7.webp

Jandarma ekiplerince 5 ay boyunca takip edilen şüphelilerin; paraya ihtiyacı olan, kara listeye giren, bankalardan kredi çekemeyen ve nakde sıkışan vatandaşlara araç satışı adı altında veya sahip oldukları firmalar üzerinden fatura kestirdikleri ve ticaret süsü vererek suçu örtmeye çalıştıkları belirlendi. Ayrıca, mağdurların gayrimenkullerini üzerlerine alarak gayrimenkul satışı gibi gösterdikleri ve bu yolla kendilerine ulaşılmasını zorlaştırarak izlerini kaybettirmeye çalıştıkları, mağdurların iş yerlerine çökme suretiyle el koydukları da tespit edildi.

aw222407-05-rrvg.webp

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda ise; çok sayıda senet, araç satış sözleşmesi, tapu evrakları, alacakların yazılı olduğu ajandalar, ruhsatsız tabanca ve mühimmat ele geçirildi.

Kırşehir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından tefecilik suçunu işlediği tespit edilen Ö.K., İ.Ç., B.K. ve Ö.K., işlemlerin ardından çıkarıldıkları adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Son Haberler
Ahmet Çakar 5 dakikada nasıl beraat ettiğini açıkladı Spor
Ahmet Çakar 5 dakikada nasıl beraat ettiğini açıkladı
Cinsel istismardan ölen bebeğin mezarını soruşturmayı yürüten komiser yaptırdı. Bu 'İyi insanlar iyi ki varlar' haberidir Gündem
Cinsel istismardan ölen bebeğin mezarını soruşturmayı yürüten komiser yaptırdı. Bu 'İyi insanlar iyi ki varlar' haberidir
Bahçedeki atıl malzemeler bir anda alev aldı. Mahalle seferber oldu Yerel Haberler
Bahçedeki atıl malzemeler bir anda alev aldı. Mahalle seferber oldu
Sivas’ta hafif ticari araçlar çarpıştı. 5 yaralı Gündem
Sivas’ta hafif ticari araçlar çarpıştı. 5 yaralı
Denizli'deki orman yangınının nedeni ortaya çıktı Gündem
Denizli'deki orman yangınının nedeni ortaya çıktı
Bursaspor temizlenmeli diyerek açıkladı Spor
Bursaspor temizlenmeli diyerek açıkladı
Altın fiyatlarında beklenmedik hareketlilik. Büyük düşüş için tarih verildi Ekonomi
Altın fiyatlarında beklenmedik hareketlilik. Büyük düşüş için tarih verildi