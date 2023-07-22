Bankalardan paranızı hemen çekin uyarısı. Parasını bankada unutanlar süreç başladı

Parasını bankada unutan veya uzun süredir hesabını kullanmayan müşteriler için uyarı yapıldı. Hesabında hareket bulunmayan müşterilerin paraları TMSF’ye devredilecek. Peki, hangi bankanın hesapları TMSF’ye devredilecek? Hangi hesap türündeki paralar devrediliyor?

Bankalardan paranızı hemen çekin uyarısı. Parasını bankada unutanlar süreç başladı

Bankalarda ‘paranızı hemen çekin’ uyarısı başladı. Bankada uzun süredir işlem gerçekleştirmeyen müşteriler için süreç başladı. Buna göre içeride parası kalanları hesapları TMSF’ye devredilecek. Peki, hangi bankanın hesapları TMSF’ye devredilecek? Hangi hesaplar devredilecek?

HANGİ HESAP TÜRÜ TMSF’YE DEVREDİLECEK?

Uzun bir süredir hareket görmeyen ve yıllardır kullanılmayan hesaplardaki bakiyelerin zaman aşımına uğradığı biliniyor. Bu nedenle TMSF’ye devredilecek olan hesaplardaki paraları unutan veya uzun süredir kullanmayan müşteriler için duyuru yapıldı.

HANGİ BANKA ‘PARANIZI ÇEKİN’ UYARISI YAPTI?

Ziraat Bankası, 5411 sayılı Bankacılık Kanunu’nun 62. maddesine göre, 10 yıldır faaliyetsiz olan banka hesaplarında bulunan unutulmuş mevduatların Tasarruf Mevduat Sigorta Fonu’na (TMSF) devredileceğini duyurdu. Banka, bu durumdan etkilenen müşteriler için bir liste yayımlayarak son başvuru tarihini belirledi.

ZİRAAT BANKASI SON BAŞVURU TARİHİ NE ZAMAN?

15 Eylül 2023 tarihine kadar başvuru yapılmaması halinde, listede yer alan hesaplardaki tüm paralar sıfırlanacak. Bu durumda TMSF’ye devredilen tutarlar, hak sahipleri tarafından geri alınamayacak.

Ziraat Bankası, zaman aşımı konusunda yaptığı açıklamada, “5411 sayılı Bankacılık Kanunu’nun 62. maddesine göre, bankalar nezdindeki mevduat, katılım fonu, emanet ve alacaklardan hak sahibinin en son talebi, işlemi veya herhangi bir yazılı talimatı tarihinden itibaren on yıl içinde aranmayanlar zaman aşımına tabidir” ifadelerine yer verdi.

Bankaların, zamanaşımına uğrayan mevduat, emanet ve alacakların listesini ilan etme zorunluluğu ise 01.11.2006 tarih ve 26333 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Mevduat ve Katılım Fonunun Kabulüne, Çekilmesine ve Zamanaşımına Uğrayan Mevduat, Katılım Fonu, Emanet ve Alacaklara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” gereği şubat ayının başından itibaren geçerli olmuştur.

Ancak, deprem felaketi nedeniyle başvuru süresi 15 Eylül 2023 tarihine kadar uzatılmıştır. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK), yayınladığı bildiride “Zamanaşımına Uğrayan Mevduat, Katılım Fonu, Emanet ve Alacaklar için başvuru süresi 15.09.2023 tarihine uzatılmıştır” açıklamasında bulunmuştur.

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