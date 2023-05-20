Bankaların kredi borcu olan müşterilerinden ne isteyeceğini Şenol Babuşçu açıkladı

AKP iktidarının sebep olduğu derin ekonomik kriz kendisini her geçen gün daha da hissettirirken bankalar cephesinden yeni gelişmeler gelmeye devam ediyor.



14 Mayıs seçimlerinden sonra Merkez Bankası’nın nakit avans ile ilgili düzenlemelerinin ardından bankalar kredi kartlarını nakit avanslara kapatmıştı.



YAŞANANLAR 28 MAYIS ÖNCESİ FRAGMAN MI?

Merkez Bankası’ndan gelen yeni talimat sonrası kredi kartı nakit avans kararı kaldırıldı.



Yaşanan bu kriz milyonlarca vatandaşı mağdur ederken 28 Mayıs’taki olası Erdoğan zaferi sonrası olacakların fragmanı olarak yorumlandı.



"GÖRÜRSEK ŞAŞIRMAYALIM"

Bu gelişmelerin ardından eski Ziraat Bankası Genel Müdür Yardımcısı ve eski Halkbank Yönetim Kurulu Murahhas üyesi Şenol Babuşcu, Twitter hesabından korkutan bir paylaşım yaptı.



Babuşcu yaptığı paylaşımda, “Önümüzdeki hafta bankaların bazı müşterilerin kredilerini vadesi henüz gelmeden geri ödenmesini istediğini görürsek şaşırmayalım…” ifadesini kullandı.