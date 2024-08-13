Bankamatik ve kumandadaki 5 tuşunun üzerinde bulunan noktanın amacı ortaya çıktı

Günlük yaşamda sıkça kullandığımız ATM'ler, kumandalar, hesap makineleri ve eski tuşlu telefonlar gibi cihazlarda, diğer tuşlar normalken "5" tuşunun üzerinde dikkat çeken küçük bir nokta bulunur.

İlk bakışta basit bir tasarım unsuru gibi görünen bu noktanın arkasında, aslında oldukça önemli bir neden yatıyor. Çoğu kişinin fark etmediği bu detay, kullanıcı deneyimini iyileştirmek amacıyla düşünülmüş ince bir ayrıntı.

MEĞER İŞLEVİ ÇOK BÜYÜKMÜŞ

Genellikle sayısal tuş takımlarında "5" rakamının üzerinde yer alan bu küçük noktanın en önemli amacı, görme engelli veya az gören bireylere rehberlik etmek. Bu fiziksel işaret sayesinde, bu kişiler "5" tuşunun yerini kolayca bulabiliyor ve diğer tuşlara da daha rahat ulaşabiliyorlar.

Ayrıca, bu nokta sayısal tuş takımının tam merkezinde yer aldığı için, karanlıkta veya ekrana bakmadan bir şeyler tuşlamaya çalışan kullanıcılar için de pratik bir kılavuz görevi görüyor.

Bankamatiklerden kumandalara, hesap makinelerinden eski telefonlara kadar pek çok cihazda "5" tuşunun üzerinde bu noktanın bulunması, evrensel bir tasarım prensibi haline gelmiş durumda. Bu sayede, farklı cihazlar arasında geçiş yaparken bu küçük ama önemli detay kolayca tanınıp kullanılabiliyor. Her ne kadar basit bir tasarım unsuru gibi görünse de, aslında kullanıcılar için büyük bir işlevselliği olan bu detay, dikkat çekiyor.