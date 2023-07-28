Bankamatikleri kandıran kalpazan yakalandı

İHA'nın haberine göre, Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentteki ATM’lere çok sayıda sahte para yatırıldığı ihbarları üzerine çalışma başlattı. Teknik ve fiziki takibin ardından paraları ATM’ye yatıranın E.T.O. (23) olduğunu belirleyen ekipler, şüpheliyi suçüstü yakalayarak gözaltına aldı.

PARALARI ORTADAN KESMİŞ

E.T.O.’nun üzerinde ve ikametinde yapılan aramalarda 2 bin adet sahte 50 liralık banknot, 30 adet sahte 100 dolar, çok sayıda kesilmiş sahte para kağıtları, banka ve kredi kartları, sahte para basımında kullanılan yazıcı, tarayıcı, boya, sıvı solüsyon, numaratör, çeşitli materyaller ve basımı yapılmış sahte banknotlar ele geçirildi.

Şüphelinin evinde kurduğu küçük çaptaki matbaada çoğalttığı sahte paralar ile gerçek paraları ortadan ikiye kestiği, elde ettiği parçaları özel yöntemlerle yarısı sahte yarısı gerçek şekilde tekrar birleştirdiği ve ATM’ye yatırarak gerçeğiyle değiştirdiği tespit edildi.

Daha önce 200 ve 100 liralık banknotlarla denemeler yapan şahsın başarısız olduğu ve ağırlıklı olarak 50 liralık banknotları kullandığı öğrenildi.

"BORCUM VARDI YAPTIM"

E.T.O.’nun polis takibine takılmamak için kanuna aykırı yollarla edindiği kimlik numaraları üzerinden çıkarttığı banka ve kredi kartlarını kullandığı, bazı zamanlarda ise ‘sınav harcı’ gibi yöntemlerle kartsız işlemler yaptığı ortaya çıktı. Şahsın ayrıca ATM’lere yükleme yapacağı sırada kamerada yüzünü gizlemek için cerrahi maske taktığı ve şapkalı kıyafetler giydiği belirtildi.

emniyetteki işlemleri tamamlanan E.T.O., Ankara Adliyesi’ne sevk edildi. Basın mensuplarının “Bu yöntemi nasıl öğrendin ve neden yaptın?" sorularına E.T.O., “Gördüğüm haberlerden esinlendim. Kredi borcum olduğu için yaptım” cevabını verdi.