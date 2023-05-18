Bankamatikten 50 bin lira çaldı vatandaşlar yakaladı

Eskişehir’de bir bankamatiğe yapılan bakım esnasında içeriye girerek yaklaşık 50 bin lirayı alarak kaçan şüpheli, kovalamaca sonucu çevredeki vatandaşlar tarafından yakalandı.

Bankamatikten 50 bin lira çaldı vatandaşlar yakaladı

Olay, Odunpazarı İlçesi Porsuk Bulvarı İletişim Sokak’ta bulunan kamu bankasına ait bankamatikte meydana geldi. İddialara göre, bakım yapmak için bankamatiğin arka kapısını açan banka personeli, vatandaşlara işlem yapılamayacağını söylemek için ön tarafa geçti.

Bu esnada açık olan kapıdan içeri giren Ömer C. (26) isimli şüpheli, bankamatiğin arka kısmında bulunan yaklaşık 50 bin lirayı alarak kaçmaya başladı. Banka personelinin bağırması üzerine durumu fark eden çevredeki vatandaşlar, kaçan şahsı kovalamaya başladı. Yaklaşık 200 metrelik kovalamaca sonucu şüpheli şahıs yakalandı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekiplerince şüpheli şahıs gözaltına alınırken, çalınan yaklaşık 50 bin lira nakit para yetkililere teslim edildi.

aw894089-02.jpg
LİNÇTEN SON ANDA KURTARILDI

Kovalamaca sonucu vatandaşlar tarafından yakalanan şüpheli Ömer C., çevresinde bulunan bir kişiye yumrukla saldırmaya başladı. Bunu gören birçok kişi şüpheliye tekme ve yumruklarla saldırdı. Vatandaşlar tarafından darp edilen Ömer C.’yi kalabalığın arasından güçlükle alan polis ekipleri, şüpheliyi ekip otosuna bindirerek götürdü.

“ÜZERİNE PARALARI ALIP, KOŞMAYA BAŞLADI”

Kaçan şüpheliyi kovalayan ve yakalanmasına yardım eden Tansel Uyar, olay anını şu şekilde anlattı:
“Az önce bankamatikten bir şahıs kovaladık. Banka görevlisi arkadaş buradan bağırarak devam etti. Hızlı koşuyordu, üzerinde de para olduğunu tespit ettik. Banka görevlisi de ön taraftaki ATM’yi durdurmak isterken, şahıs da arka taraftan bir yerden çıkıyor muhtemelen. Üzerine paraları alıp koşmaya başladı. Bende 'Ben polisim yat yere' deyince bir duraksattık. İleride de yere yatırıp görevli memurlara teslim ettik. Üzerinden de paralar çıktı şimdi de emniyete götürdüler. Kendini suya atmaya kalktı ama yakaladık orada ki vatandaşların sayesinde tuttuk çektik. Sağ salimde paraları aldık.” (İHA)

Öne Çıkanlar
KPSS öğretmen adaylarının hayallerini yine solduracak
KPSS öğretmen adaylarının hayallerini yine solduracak
İstanbul'daki dev final belli oldu. Manchester City Real Madrid'i yerle bir etti! Tarihi fark
İstanbul'daki dev final belli oldu. Manchester City Real Madrid'i yerle bir etti! Tarihi fark
Sandık görevlisi nasıl olunur? Sandık görevlisi olma şartları neler?
Sandık görevlisi nasıl olunur? Sandık görevlisi olma şartları neler?
Devleti yükten kurtarmak isteyen ancak görmezden gelinen 550 binden fazla bedelli askerlik mağduru sandığı bekliyor
Devleti yükten kurtarmak isteyen ancak görmezden gelinen 550 binden fazla bedelli askerlik mağduru sandığı bekliyor
UEFA, Türkiye maçında yaşanan olaylar nedeniyle Ermenistan'a ceza kesti
UEFA, Türkiye maçında yaşanan olaylar nedeniyle Ermenistan'a ceza kesti
EYT kapsamına alınmayan staj ve çıraklık mağdurlarıyla alay edercesine konuşan Vedat Bilgin Ankara milletvekili seçildi
EYT kapsamına alınmayan staj ve çıraklık mağdurlarıyla alay edercesine konuşan Vedat Bilgin Ankara milletvekili seçildi
Son Haberler
MHP'li İlçe Başkanı kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi Siyaset
MHP'li İlçe Başkanı kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi
Heyecanlandıran keşif! Bu gezegende yaşam mümkün olabilir Bilim
Heyecanlandıran keşif! Bu gezegende yaşam mümkün olabilir
İşte gerçek puan durumu. G.Saray ile Fenerbahçe arasında kaç puan fark var? Kalan maçları Spor
İşte gerçek puan durumu. G.Saray ile Fenerbahçe arasında kaç puan fark var? Kalan maçları
Kadıköy'de tribünler 'Mecliste Hizbullah istemiyoruz' diye inledi Spor
Kadıköy'de tribünler 'Mecliste Hizbullah istemiyoruz' diye inledi
Gazeteci Erdem Atay duyurdu. 'Sinan Oğan ile Tanju Özcan görüştü' Siyaset
Gazeteci Erdem Atay duyurdu. 'Sinan Oğan ile Tanju Özcan görüştü'
Popocatepetl Yanardağı’ndaki patlamalar okulları tatil etti Dünya
Popocatepetl Yanardağı’ndaki patlamalar okulları tatil etti
Jesus'la Arda Güler derbide birbirine girdi Spor
Jesus'la Arda Güler derbide birbirine girdi