Bankamatikten 50 bin lira çaldı vatandaşlar yakaladı

Olay, Odunpazarı İlçesi Porsuk Bulvarı İletişim Sokak’ta bulunan kamu bankasına ait bankamatikte meydana geldi. İddialara göre, bakım yapmak için bankamatiğin arka kapısını açan banka personeli, vatandaşlara işlem yapılamayacağını söylemek için ön tarafa geçti.

Bu esnada açık olan kapıdan içeri giren Ömer C. (26) isimli şüpheli, bankamatiğin arka kısmında bulunan yaklaşık 50 bin lirayı alarak kaçmaya başladı. Banka personelinin bağırması üzerine durumu fark eden çevredeki vatandaşlar, kaçan şahsı kovalamaya başladı. Yaklaşık 200 metrelik kovalamaca sonucu şüpheli şahıs yakalandı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekiplerince şüpheli şahıs gözaltına alınırken, çalınan yaklaşık 50 bin lira nakit para yetkililere teslim edildi.



LİNÇTEN SON ANDA KURTARILDI

Kovalamaca sonucu vatandaşlar tarafından yakalanan şüpheli Ömer C., çevresinde bulunan bir kişiye yumrukla saldırmaya başladı. Bunu gören birçok kişi şüpheliye tekme ve yumruklarla saldırdı. Vatandaşlar tarafından darp edilen Ömer C.’yi kalabalığın arasından güçlükle alan polis ekipleri, şüpheliyi ekip otosuna bindirerek götürdü.



“ÜZERİNE PARALARI ALIP, KOŞMAYA BAŞLADI”

Kaçan şüpheliyi kovalayan ve yakalanmasına yardım eden Tansel Uyar, olay anını şu şekilde anlattı:

“Az önce bankamatikten bir şahıs kovaladık. Banka görevlisi arkadaş buradan bağırarak devam etti. Hızlı koşuyordu, üzerinde de para olduğunu tespit ettik. Banka görevlisi de ön taraftaki ATM’yi durdurmak isterken, şahıs da arka taraftan bir yerden çıkıyor muhtemelen. Üzerine paraları alıp koşmaya başladı. Bende 'Ben polisim yat yere' deyince bir duraksattık. İleride de yere yatırıp görevli memurlara teslim ettik. Üzerinden de paralar çıktı şimdi de emniyete götürdüler. Kendini suya atmaya kalktı ama yakaladık orada ki vatandaşların sayesinde tuttuk çektik. Sağ salimde paraları aldık.” (İHA)