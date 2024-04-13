Bankamatikten para çekenler şok oldu. Para tutanın elinde kaldı

Kaynak: İHA
Bankamatikten para çekenler şok oldu. Para tutanın elinde kaldı
Esenyurt’ta bir bankamatik, para çekmeye çalışan birçok kişiye sahte banknotlar dağıttı. Vatandaşlar, yalnızca 100 TL’lik banknotların sahte olduğunu fark ederken, bu durumu videoya alarak belgelediler.

Esenyurt Talatpaşa Mahallesi’nde meydana gelen olayda, Kazım Yılmaz adında bir vatandaş, ATM’den çektiği 100 TL’lik banknotların sahte olduğunu anladı. Diğer vatandaşlar da benzer şekilde sahte para aldıklarını fark edip, ATM önünde toplanarak paralarını geri yatırdılar.

Daha önce de aynı bölgedeki ATM’lerden sahte para çıktığını söyleyen bazı vatandaşlar, yaşananları cep telefonlarıyla kaydettiler.

Kazım Yılmaz, ATM’den çektiği sahte paraları fark ettiğini ve diğer vatandaşların da benzer durumlarla karşılaştığını belirterek, “ATM’den para çektikten sonra, verilen 100 TL’lik banknotların sahte olduğunu gördüm" dedi.

Yılmaz "Kısa bir süre sonra başka bir vatandaş da geldi ve aynı şeyi söyledi. Biraz uğraş sonucu paraları ATM’ye geri yatırdık. İki dakika geçmeden başka bir vatandaş daha sahte para dolu bir desteyle geldi. Bir süre orada bekleyip gelenleri uyardık. Yetkililerin bu konuda acilen önlem alması gerektiğini düşünüyorum” diye konuştu.

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