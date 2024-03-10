Bankanız bunu yapıyorsa dikkat Bakanlık uyarı yaptı Cezası var

Bankaların konut kredisi verirken zorunlu olmadığı halde müşterilerine uyguladıkları işlemler hakkında uyarılar yapıyor. Bakanlık, kredi çekecek vatandaşlara haklarını anlatan bir bilgilendirme yaptı.

Ev sahibi olmak isteyen milyonlarca kişi, eksik kalan kısım için kredi almak üzere bankaların kapısını çalıyor. Hemen hemen bankalar konut kredileri için birbirine yakın faiz oranları verseler de vatandaşlardan dosya parası ya da sağlık, hayat sigortası gibi sözleşmelere imza atması isteniyor. Konut kredisi çekecek olan vatandaşlar ise hangisinin yasal hangisinin yasa dışı istek olduğunu bilemiyor.

Şikayetlerin artması üzerine Ticaret Bakanlığı banka kredilerine ilişkin bir açıklama yaptı.

Ticaret Bakanlığı iki taraflı bir açıklama yaparak konut finansmanı sözleşmeleri kapsamında hem banka hem de kredi kullanacak vatandaşları bilgilendirdi.

AYKIRI DAVRANAN BANKALARA CEZAİ İŞLEM UYGULANIYOR

Vatandaşların belli kurallara aykırı şekilde davranan bankaları Tüketici Hakem Heyetleri'ne şikayet etme hakları var. Yasalara aykırı talepte bulunduğu belirlenen bankalara ise cezai işlem uygulanabiliyor.

BANKALAR İLE KONUT KREDİSİ ÇEKECEK VATANDAŞLAR ARASINDA UYULMASI GEREKEN KURALLARI

Konut kredisi sözleşmelerinde sigorta yaptırmak zorunlu mu?

Konut kredisi müşterisinin açık bir talebi olmadığı hallerde kredi ile ilgili zorunlu deprem sigortası olan DASK dışındaki sigortalar zorunlu değil. Vatandaşların sigorta yaptırmak istemesi durumunda istediği sigorta şirketini seçerek poliçe satın alabiliyor. Bankanın yapılacak sigortanın kendisi tarafından yaptırılması konusunda bir zorunluluk getirmesi yasal değil. Ancak krediyi alan kişinin yaptıracağı sigortanın kredi konusuyla, kalan borç tutarıyla ve vadesi ile uyumlu olması gerekmekti.

Konut kredisi sözleşmesi yan finansal ürünleri alım koşuluna bağlanabilir mi?

Konut kredisi sözleşmesi kredi ile ilgili olanlar dışında, otomatik ödeme talimatı, tamamlayıcı sağlık sigortası gibi yan finansal ürün ve hizmet alım koşuluna bağlı değildir.

Bankaların kredi verirken müşterilerine zorunlu tuttuğu fatura ödeme talimatı talepleri de yasalara aykırı bir durum.

Müşteri konut kredisi taksitlerini ödeyemezse ne olur?

En çok sorulan soru ise konut kredisi alan bir tüketicinin temerrüte düşmesi yani borcunu ödeyememesi durumda banka alacağının tamamını hangi şartlarda isteyebileceği konusunda geliyor.

Tüketicinin taksitleri ödemede temerrüte düşmesi durumunda eğer kredi veren tüm borcun ödenmesi hakkını saklı tutmuşsa bu hakkı ancak kredi verenin tüm yükümlülüklerini yerine getirmiş olması ve tüketicinin de arka arkaya en az iki taksiti ödememesi halinde kullanabiliyor.

Bankanın bu hakkı kullanabilmesi için müşterisine en az 30 gün süre vererek uyarı yapması gerekiyor. Süre sonunda bankanın tüketici hakkında işlem başlatma hakkına sahip.

Konut kredisini erken ödemek isteyen tüketici bankaya erken ödeme tazminatı öder mi?

Kredinin faiz oranının sabit olarak belirlenmiş olması durumunda, sözleşmede yer alması şartıyla, tüketicinin borçlandığı tutarın tamamını veya bir taksit tutarından az olmayacak şekilde herhangi bir tutarı vadesinden önce ödemesi durumunda tüketiciden erken ödeme tazminatı talep edebilir.

Bu tazminat, erken ödenen anapara tutarının kalan vadesi 36 ayı geçmeyen kredilerde yüzde 1'indeni, 36 ayı aşan kredilerde yüzde 2'sinden fazla olamaz. Bu tutarın da tüketiciye yapılacak toplam indirim rakamını geçmemesi gerekiyor. Deǧişken faiz oranlı kredilerde ise tüketiciden bankalar erken ödeme tazminatı istenemez.

Bankalar kredi verirken hayat sigortası yaptırabilir mi?

Bankalar çoğunlukla belli yaşın üzerindeki vatandaşlara kredi kullandırırken verdikleri krediyi güvence altına almak gerekçesiyle hayat sigortası yaptırma koşulu koyabiliyor.

Fakat Bakanlık bilgilendirmesinde zaten konuta kredi karşılığında banka tarafından ipotek konulduğunu hatırlatarak kredinin ödenmemesi durumunda bankanın konutu satışa çıkararak zararını karşılayabileceğini belirtiliyor. Bu nedenle ortada banka aleyhine bir durum olmadığı için hayat sigortası da yasal bir dayanağı bulunmuyor.