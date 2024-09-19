Banker Bilo'nun çekildiği köyün son hali ortaya çıktı

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Banker Bilo'nun çekildiği köyün son hali ortaya çıktı

Türk sinema tarihine damga vuran "Banker Bilo" filmi, bu akşam ekranlara gelecek. Başrollerinde İlyas Salman ve Şener Şen'in yer aldığı bu filmin çekildiği köy, izleyiciler tarafından merakla beklniyor. Peki, bu köy neresi? İşte detaylar...

1980'lerin Türk sinemasını hatırlayanlar, "Banker Bilo"nun unutulmaz bir yapım olduğunu bilirler.

Ertem Eğilmez'in hem yapımcılığını hem de yönetmenliğini üstlendiği bu eğlenceli film, İlyas Salman, Meral Zeren, Şener Şen, Ahu Tuğba ve Münir Özkul gibi dönemin ünlü isimlerini bir araya getirdi.

Filmde, Almanya'ya gitmek isteyen Bilo ve arkadaşlarının maceraları, Maho'nun yardım eliyle başlıyor ve izleyicilere unutulmaz bir komedi sundu.

Bu nostaljik yapımın çekildiği köyün günümüzdeki hali, birçok hayranı tarafından merak edildi.

"Banker Bilo"nun çekimlerine ev sahipliği yapan bölgeler arasında Üsküdar, Beşiktaş, Sultanahmet, Nişantaşı ve Levent yer aldı.

İşte filmde karşımıza çıkan sokakların şimdiki hali...

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