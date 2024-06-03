Banu Alkan'dan olay cinsellik yanıtı

Oyuncu ve şarkıcı Banu Alkan, YouTube'da Bana Göre Tv programının konuğu oldu ve Psikolog Gökhan Çınar'ın sorularını yanıtladı.

Alkan, programda aşk yaşamı, cinsellik, çocuk sahibi olma isteği ve aldatılma tecrübeleri üzerine açıklamalarda bulundu.

Gökhan Çınar'ın Katarsis programına katılan Yeşilçam'ın efsane isimlerinden Banu Alkan, cinsellikle ilgili soruya da cevap verdi.

İşte Banu Alkan'ın açıklamaları:

"EĞER GERÇEKTEN CİNSELLİĞİ SEVİYORSAN, BU DÜNYANIN EN GÜZEL ŞEYİDİR"

"Ben çok zekiyim, evet, peki ya zeki Büyük Aşkım nerede! Ne demek istiyorsunuz? İnsanlar, 'İyi ki' dedim, gerçekten Türk milleti çok hoşgörülü. Bu 'büyük aşkım' ne demek? Ama reklamlarda da 'büyük aşkım' diye başlamışlar, her şeyin öncüsüyüz, bu ülkeye çok şey verdim ben. Eğer gerçekten cinselliği seviyorsan, bu dünyanın en güzel şeyidir. Sevgiyle, ruhunla, beyninle ve fiziksel olarak aktif ol. O zaman çok iyi bir şeydir, 'Ateşten Gömlek' derler ya."

BANU ALKAN KİMDİR?

Sinema ve dizi film oyuncusu olarak tanınan, "Afrodit" lakabıyla bilinen sanatçı, 1 Nisan 1958'de Dubrovnik, Hırvatistan'da doğdu. Gerçek adı, Hırvatça'da "Yaban Gülü" anlamına gelen Liz Remka Rebroyna'dır. Bir marangozun beşinci çocuğu olarak dünyaya geldi ve 11 yaşında ailesiyle birlikte Dubrovnik'ten Türkiye'nin Balıkesir iline bağlı Edremit'e göç etti. Türk vatandaşlığına geçtikten sonra "Alkan" soyadını aldılar ve gerçek adı Remka'yı "Banu" olarak değiştirdi. Ailesi daha sonra İstanbul'un Kartal semtine taşındı ve çocukluğunun büyük bir kısmını burada geçirdi.

Kartal Maltepe Lisesi'nde eğitimine başlayan sanatçı, lise ikinci sınıfta okulu bıraktı. Aydan Adan-Füsun Özben Ajansı'na katılarak bazı reklam filmlerinde rol aldı. 18 yaşındayken, 1976 yılında Oya Aydoğan'ın birinci olduğu Ses dergisinin artist yarışmasına katılarak ünlü olma yolundaki ilk adımını attı. Reklam filmlerinin ardından, Memduh Ün'ün dikkatini çekerek sinema filmlerinde oynamaya başladı.

17 yaşında iken zengin iş adamı Gürbüz Hanif ile ilişki yaşamaya başladı ve bu ilişki Hanif'in kanserden vefat etmesiyle 12 yıl sonra sona erdi. 1989 yılından sonra uzun bir süre kameralardan uzak kaldı. 1998 yılında ilk şarkı albümünü çıkartarak tekrar gündeme geldi. Şarkıcılığı ve sesi uzun süre eleştirilse de, ilgi çekmeyi başardı. 2001 yılında "Tuzu Kurular" ve 2005 yılında "Kızma Birader" televizyon dizilerinde rol aldı. 1975-1989 yılları arasında rol aldığı filmler ve çıkardığı albümle adından söz ettiren "Afrodit" lakaplı sanatçı, her zaman olumlu tepkiler almasa da sürekli gündemde kalmayı başardı. Sinema kariyerini sonlandıran sanatçı, Türk sinemasının unutulmaz isimleri arasındaki yerini korumaya devam ediyor.