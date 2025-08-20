Banu Kırbağ son yolculuğuna uğurlandı! 70'lere damga vurmuştu

Hayatını kaybeden Türk Halk Müziği sanatçısı Banu Kırbağ'ın cenazesi, Zincirlikuyu Camii'nde ikindi namazı sonrasında kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. Cenazeye Kırbağ’ın ailesi, yakınları ve sevenleri katıldı.

“SANKİ BİR RÜYA GÖRÜYORUM AMA MAALESEF GERÇEK”

Banu Kırbağ’ın kız kardeşi Hülya Kırbağ Gürtuna, "Sanki kötü bir rüya görüyorum ama maalesef gerçek. Çok zor günler yaşadık. Bir senedir hastaydı zaten. Bir ara iyiye gitti. Doktorlarımız hepsi çok iyilerdi. Fakat son zamanlarda kendisi kemoterapiyi reddetti. Kemoterapi olayından çok rahatsız oldu ve kararını verdi. Değiştirmedi kararı. Ben en son Mayıs ayında hemen telefonla görüşüyordum görüntülü. Hiç beğenmedim halini. Zaten 15 kilo vermişti. Yani sadece pankreasında küçücük bir şey vardı, 3 santimlik. O karaciğere, akciğere, her yerini sarmıştı. Bütün mesele onu rahatlatmaktı. Son günlerinde çok ağrılıydı. ‘Artık beni uyutun’ diyordu. Yani ne diyebilir ki o yani. Benim onun yanında onu öyle görmek mahvediyordu. Yani yapacağım bir şey yok. Elimden gelen bir şey yok. Onun adına seviniyorum, acıları bitti. Çok acı çekti. Ama o hayat boyu istediği gibi yaşayan bir insan. Kararlarını istediği gibi verdi. Hiç kimseye şey yapmadı, boyun eğmedi, dimdik duran bir kadındı. Zaman zaman çok kızardım ona ama şimdi bakıyorum çok haklıymış. O besteler başka türlü çıkmazdı çünkü" dedi.

BANU KIRBAĞ KİMDİR?

Banu Kırbağ, sanat dünyasında derin izler bırakan ses sanatçısı, besteci ve aranjör. 1951 yılında İstanbul’da dünyaya gelen Kırbağ, müzikle lise yıllarında tanıştı.

Ardından İstanbul Belediye Konservatuvarı’nda şan ve solfej eğitimi aldı. 1970’li yıllarda Zafer Dilek ve kardeşi Hülya Kırbağ ile kurduğu müzik grubuyla sahneye çıkan sanatçı, kısa sürede solo kariyerine geçerek "Ölsem de Bir Kalsam da Bir" ve "Unutulur" gibi eserlerle geniş kitlelere ulaştı.

Sanat yaşamı boyunca hem yorumcu hem de üretici kimliğiyle öne çıktı. Kırbağ, Türkiye’nin ilk kadın aranjörlerinden biri olarak müzik tarihine geçti. Timur Selçuk yönetimindeki Çağdaş Dershane’de aldığı armoni, kontrpuan ve düzenleme eğitimleriyle müzikal altyapısını güçlendirdi.

Banu Kırbağ hayatını kaybetti! Müzik dünyası yasa boğuldu