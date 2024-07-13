Banyoda doğurdu çöpe attı

Firuzköy Mahallesi'nde bir kişi çöplerini dökmek için çöp konteynerinin bulunduğu noktaya geldi. Çöp konteynerinin içinden ağlama sesleri duyan kişi, içeriye bakınca yeni doğmuş bir bebek gördü. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri hastaneye kaldırılmıştı.

Bebeği çöpün yanına bırakan kişinin bulunması çalışma başlatılmıştı. Yeni doğan bebeğini çöp konteynerine bırakan şahsın Y.F.Ş. isimli kadın olduğu belirlendi. Y.F.Ş, polis ekipleri tarafından evinde yakalanarak gözaltına alındı.

Evlilik dışı hamile kaldığı öğrenilen kadının, hamilelik sürecini ailesinden gizlediği, evin banyosunda doğum yaptıktan sonra ailesinin göstereceği tepkiden korktuğu için bebeği bir poşete koyarak çöp konteynerine attığı belirlendi.

Gözaltına alınan Y.F.Ş. isimli kadın, “Kasten Öldürmeye Teşebbüs” suçundan adli makamlara sevk edildi.