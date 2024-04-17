Banyoya giren bakıcı çığlığı bastı

Kaynak: İHA
Banyoya giren bakıcı çığlığı bastı
Antalya'da yalnız yaşayan 69 yaşındaki adam, evinin banyosuna girdi. Eve gelen ve banyoya giren bakıcısı yaşlı adamı banyoda hareketsiz halde görünce çığlık attı.

Muratpaşa ilçesi Etiler Mahallesi Kızılırmak Caddesi'nde bulunan 5 katlı bir binanın 5. katında yalnız yaşayan 69 yaşındaki Kudret Açıkgöz'den sabah haber alamayan bakıcısı, eve gelerek kapıyı açıp içeri girdi.

Banyoda Kudret Açıkgöz'ü hareketsiz halde buldunca çığlık attı. Olayın şokunan kurtulan bakıcı olayı 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekibi, Açıkgöz'ün hayatını kaybettiğini belirledi.

Olay yeri polis ekipleri ve belediye tabibinin incelemesinin ardından ölüm nedeni normal olarak değerlendirildi.

Açıkgöz’ün, cenazesi vatandaşlar ve yakınları tarafından binadan çıkartılarak cenaze aracına konuldu. Açıkgöz’ün cenazesi Antalya’nın Elmalı ilçesine defnedilmek üzere götürüldü.

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