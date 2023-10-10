Baraj çekildi köprü ortaya çıktı

Kırklareli’ne içme suyunu sağlayan barajın su seviyesinin düşmesinin ardından Çağlayan Köprüsü gün yüzüne çıktı.

KAYNAK: İHA
Baraj çekildi köprü ortaya çıktı


Balkan köylerine ulaşımı sağlayan ve köylülerin değirmene gitmek için kullandığı Çağlayan Köprüsü, 1996 tarihinde DSİ tarafından Kırklareli Barajı'nın yapılmasıyla sular altında kaldı. Son yılda yaşanan kuraklık sebebiyle su yüzüne çıkan Çağlayan Köprüsü köylülerin yolunu kısaltmaya başladı. Eski tarihlerde bir değirmen olarak da bilinen 90'lı yılların Çağlayan'ı, gün yüzüne çıkması ile birlikte büyük ilgi odağı oldu. Ortaya çıkan Çağlayan Köprüsü'nü görmeye gelen vatandaşlar, geçmişte bu köprü sayesinde Kırklareli’ne ulaşım sağladıklarını söyledi.
Öte yandan, DSİ Edirne 11. Bölge Müdürlüğünden alınan verilere göre Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ’daki 14 barajın doluluk oranı 34’lere düştü belirtildi.

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