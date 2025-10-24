Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün Doğu Karadeniz'de 19-21 Eylül tarihleri arasında 'sarı' kodlu uyarısı sonrası etkili olan sağanak, Artvin'de hayatı olumsuz etkiledi. Sağanak sel, taşkın ve heyelanlara neden oldu. Çökme yaşanan birçok köy yolu ulaşıma kapandı, bazı köprüler yıkıldı.

Dronla kaydedilen görüntülerde suyun renginin değiştiği gözlenirken, atıkların baraj gövdesinde birikmesi de enerji üretiminde aksamalara yol açtı. Devlet Su İşleri (DSİ) ekipleri, baraj gövdesinde biriken tomruk ve çamuru temizleme çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler, iş makineleriyle yoğun mesai harcayıp göl yüzeyini kirlilikten arındırmaya çalışıyor.

Yöre halkından Casim Yazıcı, iklim değişikliğine dikkat çekerek, “Baraj gölü yüzeyi sellerin sürüklediği odunlarla içler acısı halde. Bize yakışmayan bir görüntü. O derelere ne atılmış ne bırakılmışsa tabiat onu bize geri verdi" diye konuştu.