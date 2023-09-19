Baraja düşeni helikopterdeki son kişinin de cansız bedenine ulaşıldı

Aranan son kişi olan Türk vatandaşı Mehmet Akif Tutuk’un da cesedi enkazdan çıkartıldı.

Yangın Söndürme Helikopteri Düştü

Geçtiğimiz cumartesi günü Menderes ilçesi Keler Mahallesi’ndeki orman yangınına müdahale ederken, su aldığı esnada Tahtalı Barajı’na düşen helikopterde 4 mürettebat kaybolmuştu. Olayın ardından Kırgızistan uyruklu İsabekov Erkinbek, kendi imkanları ile kıyıya çıktı ve yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

3 Mürettebatın Cesedine Ulaşıldı

Dün yapılan çalışmalarda, mürettebattan İanshanlo Lamzar ve Oleg Agaev’in cansız bedenleri enkazdan çıkartıldı. Bugün de arama çalışmalarına devam eden ekipler, son kişi olan Türk vatandaşı Mehmet Akif Tutuk’un cesedine de ulaştı. Cenaze, otopsi işlemleri için Menderes Devlet Hastanesine sevk edildi. Arama çalışmaları sonlandırıldı.