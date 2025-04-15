Barajda tedirgin eden görüntü! Metrelerce çekilme yaşandı

Düzenleme: Kaynak: İHA

Kuraklıktan etkilenen Hatay'da Yayladağı Barajı'nda su seviyesi yüzde 34'e düştü. Barajda azalan su nedeniyle metrelerce çekilme yaşanırken barajda adacıklar ortaya çıktı.

Kuraklığın etkisini hissettirdiği Doğu Akdeniz'de barajlarda doluluk oranları gözle görülür oranda azaldı. Yayladağı ilçesinde içme suyu ve tarımsal sulamada kullanılan Yayladağı Barajı da kuraklıktan etkilendi. Geçen yıl aynı dönemlerde yüzde yüz olan Yayladağı Barajı'ndaki doluluk oranı bu yıl yüzde 34 seviyesine düştü. Kuraklıktan dolayı metrelerce çekilmenin yaşandığı baraj havadan görüntülendi.

6.jpg"KURAKLIKTAN DOLAYI 2 ADACIK ORTAYA ÇIKMIŞ, BUNLARI BİZ ESKİDEN GÖREMİYORDUK"

Kuraklıkla birlikte barajda 200 metreyi bulan çekilme yaşandığını ifade eden Abdullah Dağ, "Burası Leylekli Mahallemizde bulunan barajımız. Barajımızın su seviyesi karşı kısımda görünen çizginin olduğu yerde olurdu. Bu sene su epey çekildi, 200 metreye yakın çekilme var. Kuraklıktan dolayı 2 adacık ortaya çıkmış, bunları biz eskiden göremiyorduk. Şu an 2 adacık tamamen ortaya çıkmış durumda. Tarımsal sulamada da kullanılan suyumuzdu, bu sene çiftçilerimizin bu konuyla ilgili sıkıntı çekeceğini düşünüyoruz. Barajımız bayağı çekildi, yüzde 30 doluluk oranı olduğunu biliyoruz. Bu sene yağmurlar az yağdı, bölgemiz kurak" dedi.

4.jpg"GEÇEN KIŞ SUYUMUZ BARAJDAN TAŞIYORDU, BU SENE BAYAĞI ÇEKİLDİ"

Geçtiğimiz kış suyun barajdan taştığını ifade eden Ahmet Kadı ise, "Geçen kış suyumuz barajdan taşıyordu, bu sene bayağı çekildi. Bu sene fazla yağmur yağmadı, kuraklık var. Biz de balık tutuyoruz" ifadelerini kullandı.

Son Haberler
Türkiye'deki Düzen Çözülmesi
Türkiye'deki Düzen Çözülmesi
Luka Modric İngiliz kulübüne ortak oldu
Luka Modric İngiliz kulübüne ortak oldu
AKP'lileri kızdıran isim değişikliği! Salonu terk ettiler...
AKP'lileri kızdıran isim değişikliği! Salonu terk ettiler...
Çıplak ayakla gezen genç kalıyor! Uzmanlar açıkladı
Çıplak ayakla gezen genç kalıyor! Uzmanlar açıkladı
Mersin’de kaçak sigara ticareti yapan şahıs yakalandı
Mersin’de kaçak sigara ticareti yapan şahıs yakalandı