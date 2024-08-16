Barajlar hızla kurumaya doğru gidiyor. 2 hafta daha yağış yok

İstanbul sıcak havaların etkisi altından kurtulamıyor. Megakent yağmura hasret kalırken sıcak havaların da etkisi ile yoğun su kullanımına mecbur kalıyor. Art arda gelen Afrika, Basra sıcak hava dalgasının etkisi ile uzun süredir bir damla yağışa muhtaç kalan İstanbul’da barajlar kurumaya yüz tuttu.

Bazı barajların doluluk oranı yüzde 1’in de altına düşerken günlerdir harcanan milyonlarca ton su nedeni ile toplam doluluk oranı yüzde son olarak yüzde 52,62 olarak ölçüldü. İSKİ tarafından açıklanan verilere göre İstanbul’da doluluk oranı en yüksek olan baraj yüzde 28,4 ile Anadolu yakasında yer alan Ömerli Barajı oldu.

Baraj doluluk oranı en düşük olan yer ise yüzde 0,48 ile Istrancalar barajı oldu. 16 Ağustos 2024 itibarı ile mevcut su miktarının barajlara göre dağılımı ise şu şekilde oldu:

Ömerli Barajı: %28,4

Darlık Barajı: %13,24

Elmalı Barajı: %1,26

Terkos Barajı: %23,59

Alibey Barajı: %1,41

Büyükçekmece Barajı: %16,47

Sazlıdere Barajı: %10,14

Pabuçdere Barajı: %4,24

Istrancalar Barajı: %0,48

Kazandere Barajı: %0,76