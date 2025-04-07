Barajlar kavurucu yaz sıcaklarına yetecek mi? İSKİ açıkladı

İstanbul’un su kaynakları, Nisan ayının bereketli yağmurlarıyla dolup taşıyor. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), 8 Nisan 2025 itibarıyla barajlardaki doluluk oranını yüzde 80,78 olarak duyurdu.

Dün (7 Nisan) yüzde 80,36 olan oran, bugün hafif bir düşüş gösterse de meteoroloji uzmanları, hafta boyunca sürecek sağanak yağışların su seviyesini artıracağını öngörüyor. İstanbul’un su ihtiyacını karşılayan barajlar, son aylarda yaşanan kuraklık endişelerini geride bırakarak umut verici bir tablo çiziyor.

İSKİ’nin verilerine göre, barajlardaki doluluk oranları şu şekilde: Ömerli Barajı yüzde 94,46 ile en yüksek seviyede yer alırken, Elmalı Barajı yüzde 93,62 ile onu takip ediyor. Terkos yüzde 80,8, Kazandere yüzde 84,81 ve Pabuçdere yüzde 83,64 ile dikkat çekerken, Sazlıdere yüzde 58,36 ve Istrancalar yüzde 41,37 ile daha düşük seviyelerde bulunuyor. Büyükçekmece Barajı ise yüzde 75,1 doluluk oranıyla orta seviyede seyrediyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul’da hava sıcaklıklarının bugünden itibaren düşeceğini ve sağanak yağışların etkisini artıracağını belirtti. Bu durum, barajların doluluk oranını olumlu yönde etkileyecek. Yetkililer, yağışların Nisan boyunca aralıklarla devam edeceğini ve su rezervlerinin yaz aylarına daha güçlü bir şekilde hazırlanacağını ifade etti.

Uzmanlar, artan doluluk oranlarının İstanbul’un su sorununa kısa vadede nefes aldıracağını, ancak uzun vadeli su yönetimi için tasarrufun önemine vurgu yapıyor. İstanbullular, barajlardaki bu sevindirici yükselişi memnuniyetle karşılarken, yağışlı günlerin bereketi şehirde umutları yeşertiyor.

İSKİ İstanbul barajlarındaki suyun kavurucu yaz sıcaklarına yeteceğini açıkladı.