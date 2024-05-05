Barajlarda su seviyesi düştü

Kaynak: İHA
Barajlarda su seviyesi düştü
İzmir Büyükşehir Belediyesi İZSU Genel Müdürlüğü, İzmir’in içme suyu ihtiyacını karşılayan barajlardaki su seviyelerinin geçtiğimiz yıllara oranla düştüğünü açıkladı.

İZSU Genel Müdürlüğü, şehrin su ihtiyacının yarıya yakınını karşılayan Tahtalı, Balçova ve Gördes barajlarındaki güncel doluluk oranlarını açıkladı.

Doluluk seviyesi Tahtalı Barajı’nda yüzde 31, Balçova Barajı’nda yüzde 76, Gördes Barajı’nda ise yüzde 13 olarak kayıtlara geçti. 3 barajdaki toplam su miktarı ise 188 milyon metreküp oldu. Bu üç önemli kaynağın dışında şehirde su sağlayan Ürkmez Barajı yüzde 43, Güzelhisar Barajı yüzde 86 ve Kutlu Aktaş Barajı ise yüzde 41 doluluk oranına sahip.

Tahtalı, Balçova ve Gördes barajlarındaki su miktarının İzmir’in yaklaşık 8 aylık su ihtiyacını karşılayacağı aktarıldı. İZSU yetkilileri Tahtalı Barajı’nda 2008'den bu yana en düşük su seviyesinde olduğunu vurgularken, su seviyesindeki düşüşün azalan yağışlardan kaynaklandığı belirtildi.

Yapılan açıklamada İZSU’nun şehirde kesintisiz içme suyu sağlamaya yönelik çalışmalarının sürdüğü ifade edilirken, “Barajlarımızda hiç yağış olmasa bile yıl sonuna kadar yetecek su mevcut; ayrıca yer üstü su kaynaklarının yanında kentimizin yer altı su kaynaklarından da faydalanıyoruz. Ancak uzun vadede yaşanabilecek susuzluk tehdidine karşı suyun tasarruflu kullanılması tüm toplumumuz açısından büyük önem taşıyor” denildi.

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