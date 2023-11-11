Barajlardaki son durum açıklandı. İstanbul'u sağanak vurdu

İstanbul'da beklenen yağışın ardından megakenti sağanak vurdu. İSKİ verilerinde barajlardaki son durum belli oldu.

Ökkeş Bölükbaşı KAYNAK: Haber Merkezi
Barajlardaki son durum açıklandı. İstanbul'u sağanak vurdu

İstanbul’da uzun süredir beklenen ancak bir türlü yağmayan yağışlar sonrası barajlardaki su seviyesi kritik düzeye geldi.

İstanbul’un yaklaşık 2 aylık suyunun kaldığının açıklanmasının ardından, bugün başlayan yağışlar İstanbulluları hazırlıksız yakalasa da, yağış vatandaşları sevindirdi.

Yağan yağmur sonrası barajlardaki doluluk artmasa da su seviyesinin düşmesine engel oldu.

EN DÜŞÜK SAZLIDERE BARAJI

En düşük su seviyesine sahip Sazlıdere Barajı’nda su miktarı yüzde 2,27 olarak ölçülürken en yüksek su miktarı ise yüzde 34,31 ile Ömerli Barajı’nda ölçüldü.

Megakentte barajlardaki toplam doluluk oranı ise 11 Kasım 2023 Cumartesi günü yüzde 16,18 olarak ölçüldü.

Öte yandan, İstanbul’daki barajların doluluk oranları ise şöyle:

Alibey Barajı yüzde 25.31

Büyükçekmece Barajı yüzde 4,08

Darlık Barajı yüzde 26,59

Istrancalar Barajı yüzde 17,1

Kazandere Barajı yüzde 5,84

Elmalı Barajı yüzde 16,92

Ömerli Barajı yüzde 34,31

Pabuçdere Barajı yüzde 2,56

Sazlıdere Barajı yüzde 2,27

Terkos Barajı yüzde 7,83

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