Barakada çıkan yangın iki eve sıçradı

Kaynak: DHA
Barakada çıkan yangın iki eve sıçradı

Bursa'da barakada başlayan yangın, 2 eve sıçradı. 2 kişinin dumandan etkilendiği yangın, ekiplerin yaklaşık 1 saatlik çalışması sonucu söndürüldü.

Yangın saat 21.00 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi Geçit Mahallesi'nde bir barakada çıktı. Kısa sürede büyüyen yangında alevler, bitişikte bulunan 2 eve sıçradı.

İhbar üzerine adrese çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri alevlere; sağlık ekipleri de dumandan etkilenen 2 kişiye müdahale etti.

Ekiplerin yaklaşık 1 saatlik çalışmasının ardından yangın söndürülürken, iki evde zarar oluştu. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için soruşturma başlatıldı.

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