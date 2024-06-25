Barakada çıkan yangın iki eve sıçradı

Yangın saat 21.00 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi Geçit Mahallesi'nde bir barakada çıktı. Kısa sürede büyüyen yangında alevler, bitişikte bulunan 2 eve sıçradı.

İhbar üzerine adrese çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri alevlere; sağlık ekipleri de dumandan etkilenen 2 kişiye müdahale etti.

Ekiplerin yaklaşık 1 saatlik çalışmasının ardından yangın söndürülürken, iki evde zarar oluştu. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için soruşturma başlatıldı.