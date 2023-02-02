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Gözaltına alınan Barbaros Şansal serbest bırakıldı

Ünlü modacı Barbaros Şansal, KKTC dönüşü İstanbul Havalimanı'nda gözaltına alındı. Şansal'ın, ifade verdikten sonra serbest kaldığını bildirildi. Televizyon programcısı Metin Uca da "Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme" suçlaması ile gözaltında...

Haber Giriş: 2 Şubat 2023 Perşembe - 16:47
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Barbaros Şansal gözaltına alındı

Gözaltına alınan Barbaros Şansal serbest bırakıldı
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Öğle saatlerinde Türk Hava Yolları'na (THY) ait uçakla Ercan'dan İstanbul Havalimanı'na gelen Modacı Barbaros Şansal, Türkiye'ye giriş yapmak için pasaport kontrol noktasına geldiğinde hakkında arama kararı olduğu tespit edildi. 

Şansal, burada polis ekipleri tarafından gözaltına alınarak İstanbul Havalimanı Emniyet Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.

ŞANSAL SERBEST

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'ni, Devletin yargı organlarını, askerî veya emniyet teşkilatını alenen aşağılamak suçundan hakkında arama kararı bulunduğu belirtilen Şansal'ın, ifade verdikten sonra serbest kaldığını bildirildi.

METİN UCA DA GÖZALTINDA

Hakkında arama kararı bulunduğu kaydedilen televizyon programcısı Metin Uca da İstanbul Havalimanı'nda gözaltına alındı. Alınan bilgiye göre, İstanbul Havalimanı'ndan Ankara'ya gitmek üzere CIP terminaline gelen Uca'nın Genel Bilgi Toplama (GBT) sistemi üzerinden sorgulaması yapıldı.

Uca'nın, Edremit Sulh Ceza Hakimliğince açılan bir dava kapsamında "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme" suçundan arandığı belirlendi. Gözaltına alınan Uca'nın işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği kaydedildi.

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Mahir ŞEKİ
2.02.2023 17:03
*Bir Hukuk Devletinde Anayasa ve Yasalar 'Evrensel Hukuk Bilimine' uygunsa. Kuvvetler Ayrılığı varsa, Yargı Bağımsız Yargıçlar Özgür İradeye sahipse 'Korkacak Bir Şey Yoktur' değil mi..  
 
Mustafa bey
2.02.2023 16:56
Vallahi yollarda otobüslerde trenlerde uçaklarda şehirler arası yollarda şehir girişlerinde kaldırımlarda mahalle arasında yapılan gbt çok basit olaylardan dolayı mağduriyet oluşturuyor bilesiniz  
 
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