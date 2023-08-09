Barbie çılgınlığı korkutmaya başladı. Pembe tabutlar satışa çıktı

Neredeyse tüm dünyada yeniden popülerleşen Barbie, bu sefer cenaze tabutu olarak karşımıza çıkıyor. El Salvador'un Ahuachapan kentinde bir cenaze evinde Barbie temalı tabutlar üretilmeye ve satılmaya başladı.

Barbie çılgınlığı korkutmaya başladı. Pembe tabutlar satışa çıktı

Editör: Osmancan EROK

Barbie filminin vizyona girmesi ile bütün dünyada pembe rengi ve Barbie sembolü yeniden popülerleşti.

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En ilginç girişimlerden birisi ise Barbie tabutlar oldu. El Salvador'un Ahuachapan kentinde Alpha ve Omega Cenaze Evi'nin sahibi Isaav Villegas "İnsanlar bunu istiyor" dedi.

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''İNSANLAR BUNU İSTİYOR''

Isaac Villegas'ın yaptığı açıklamada pembe tabutlar filmden önce de satılıyordu. Filmden sonra pembe tabutlar daha çok talep görmüş ve Barbie figürü eklenmiş. Cenaze evi sahibi "Bu trendi kovalamalıyız dedim ve başarılı olduk. Daha çok sayıda pembe tabutumuz olacak çünkü insanlar bunu istiyor" dedi.

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Ekvator'daki Funueraria Olivares isimli cenaze evi ise Barbie temalı tabutunun reklamını TikTok üzerinden tanıttı ve 1.5 milyondan fazla izlendi videoda "Gerçek bir Barbie gibi dinlenebilirsiniz" ifadelerine yer verildi.

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