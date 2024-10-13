Barcelona, Aalborg'u paramparça etti

EHF Şampiyonlar Ligi 2024/25 sezonunun önemli mücadeleleri, Avrupa'nın en iyi takımlarını karşı karşıya getirdi. Özellikle 2024 yılının finalinin tekrarında Barcelona, Danimarka'nın güçlü temsilcisi Aalborg'u rahat bir galibiyetle geçerek dikkatleri üzerine çekti. Barcelona ekibi, Antonio Carlos Ortega'nın yönetiminde, sezonun başında sakatlık sorunlarıyla boğuşan Aalborg'u 35-27'lik skorla mağlup etti. Maçın oynandığı Blaugrana salonunun yarısının boş olduğu gözlemlenirken, Barça ekibi karşılaşmayı baştan sona kontrol altında tuttu.

Barcelona'nın kadrosunda Nielsen, Frade, Aleix Gómez ve Wanne gibi isimler öne çıkarken, Aalborg cephesinde ise Munk ve Martins'in performansları dikkat çekti. Ancak bu çabalar, Danimarka temsilcisine galibiyet için yeterli olmadı.

Maçın detaylarına bakıldığında, Barça ilk yarıyı 16-13 önde kapattıktan sonra ikinci yarıda farkı daha da açarak maçı 35-27'lik skorla bitirdi. Barça adına Frade 5, Gómez ve Wanne ise 4'er golle öne çıkan isimler olurken, Aalborg'da Munk 8 golle takımının en skorer oyuncusu oldu.

MAÇIN KADROLARI:

Barcelona: Nielsen; Janc, Mem (3), Petrus, Frade (5), Carlsbogard (3), Wanne (4) - takımın başlangıç kadrosu, yedekten ise Cikusa (4), Aleix Gómez (5, 1p), Richardson (3), Ariño (4), N’Guessan (2), Rodríguez (1), Makuc (1) ve Palomino maça dahil oldu.

Aalborg: Nortsen; Thurin (3), Barthold (2), Bjornsen (1), Mollgaard, Vlah (3, 1p), Hald Jensen - takımın başlangıç kadrosu, yedekten Munk (8), Martins (5), Möller (2), Juul (1), Larsen (2), Wiesmach ve Antonsen maça dahil oldu.

VESZPREM – DİNAMO BÜKREŞ MAÇI NEFESLERİ KESTİ

Bir diğer dikkat çeken mücadelede ise Veszprem, formunu Dünya Kulüpler Şampiyonası'ndan taşımaya devam etti ve Dinamo Bükreş'i Veszprem Arena'da 36-24 gibi farklı bir skorla mağlup etti. İlk yarıyı 19-11 önde tamamlayan Veszprem, maçın geri kalanında da üstünlüğünü korudu.

Veszprem – Dinamo Bükreş Maçının Kadroları:

Veszprem: Corrales, Jensen; Grahovac (1), Descat (5), Sandell (2), Elísson (3), Cindric (3), Remili (6), ElDeraa (2), Pechmalbec (1), Vailupau (4), Casado (2), Fabregas (2), Kosorotov (5).

Dinamo Bükreş: Cozmaciuc, Iancu; Vujovic (1), Djukic (2), Langaro (5), Pascual (2), Kasparek (4), Rosta (1), Kuduz (1), Akimenko (3), Lumbroso (1), Ali Zein (1), Militaru (1).

Günün bir diğer önemli karşılaşmasında Füchse Berlin, Polonya'nın güçlü temsilcisi Orlen Wisla Plock’u 26-25'lik zorlu bir mücadele sonunda mağlup etti. Füchse Berlin adına Gidsel 6 golle takımını sırtlarken, Orlen Wisla Plock’ta ise Fazekas ve Dawydzik'in 3’er golü maçı sonuna kadar dengede tuttu.

EHF Şampiyonlar Ligi'nin bu sezonki mücadelesinde takımlar, zorlu rakipler karşısında güçlerini test etmeye devam ederken, Kielce de sezona kötü bir başlangıç yapmasına rağmen yüksek hedeflerinden vazgeçmediğini gösterdi.