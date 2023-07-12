Barcelona başkanı Arda Güler transferinden neden vazgeçtiklerini açıkladı

Joan Laporta, Barcelona'ya transferi için yoğun çaba harcadıkları Arda Güler'in transferinde geri adım atmalarıyla ilgili "Arda Güler transferinden maliyetinin büyüklüğü nedeniyle uzaklaştık" ifadelerini kullandı.

Barcelona başkanı Arda Güler transferinden neden vazgeçtiklerini açıkladı

Geçen sezon gösterdiği performansla Avrupa kulüplerini peştiren koşturan ve en sonunda İspanya’nın La Liga ekiplerinden Real Madrid’e transfer olan Arda Güler ile ilgili açıklamalarda bulunan Barcelona başkanı Joan Laporta, Barcelona’nın Arda transferinde neden ısrarcı olmadığını İspanyol basınına anlattı.

İşte Joan Laporta’nın Arda Güler’in transfer ile ilgili sözleri:

MALİYETİNİN BÜYÜKLÜĞÜ NEDENİYLE UZAKLAŞTIK
"Arda Güler ile bir anlaşmamız vardı ve onun için Fenerbahçe'ye 17,5 milyon euro ödemeye hazırdık. Ama sonra Real Madrid devreye girdi ve Arda için çok daha fazlasını ödediler. Biz de bir teklif yarışına girmenin uygun olmayacağını düşündük. Başka iyi oyuncularımız var. Arda Güler transferinden maliyetinin büyüklüğü nedeniyle uzaklaştık. Bizim açımızdan bir hata olacağını düşündük. Belli bir çizgimiz var ve bu yolda ilerliyoruz. Bu, hem Arda hem de Barcelona'ya gelmek isteyen diğer oyuncular için geçerli"

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