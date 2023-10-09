Barcelona beraberliği zor kurtardı. Lamine Yamal tarihe geçti

İspanya 1. Futbol Ligi'nin (LaLiga) 9. haftasında Barcelona, deplasmanda ligin son sıralarında yer alan Granada ile 2-2 berabere kaldı.

Barcelona, deplasmanda oynadığı maçın 17. saniyesinde Bryan Zaragoza'nın golüyle 1-0 yenik duruma düştü.

Zaragoza, 29. dakikada takımının ve kendisinin ikinci golüne imza attı ve skoru 2-0'a taşıdı.

Barcelona, 45+1. dakikada Lamine Yamal'ın golüyle farkı bire indirdi. Yamal, 16 yaş 87 gün ile LaLiga'da gol atan en genç futbolcu oldu.

Barcelona, Sergi Roberto'nun 85. dakikada bulduğu gol ile 2-2 eşitliği yakaladı ve maç da bu skorla sona erdi.

Bu sonuçla Barcelona, puanını 21'e çıkarırken, LaLiga lideri Real Madrid'in ise 24 puanı bulunuyor. Granada da elde ettiği beraberlikle 6 puana yükseldi.

(AA)