Barcelona çılgın forvet Gyökeres’in peşinde

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Barcelona çılgın forvet Gyökeres’in peşinde

Sporting’de son 2 sezonda oynadığı futbolla tüm devlerin dikkatini çeken Gyökeres’in peşindeki son takım belli oldu. Barcelona’nın İsveçli golcü Gyökeres’i takibe aldığı öğrenildi.

Kadrosuna bir golcü takviyesi yapmak isteyen Barcelona, daha önce Haaland’ı istese de bu transferin mali açıdan imkansız olması Katalan ekibini farklı alternatifler bulmaya itti.

İspanyol basınında çıkan habere göre İspanyol devi radarına Gyökeres’i aldı. Sporting’in 80 milyon euro serbest kalma ücreti koyduğu golcüyü transfer etmek isteyen Barcelona’nın bu parayı ödemeye hazır olduğu öğrenildi.

Sporting’in golcüsü Gyökeres ile sezon başında dev kulüpler ilgilense de takımda kalmıştı. İsveçli golcüyle Chelsea’nin de ilgilendiği ifade ediliyor.

Bu sezon takımı ile henüz 7 maça çıkan Viktor Gyökeres, 9 gol ve 3 asistlik performans sergiledi. Milli takımda ise çıktığı 2 maçta 3 kez ağları sarsmayı başardı.

İspanya LaLiga ekibi Barcelona'nın, santrfor mevkisine transfer yapmak istediği ve ilk hedefinin Sporting Lizbon’un golcüsü Viktor Gyokeres olduğu iddia edildi.

Barcelona’nın genç yıldızları mutlaka bir forvete ihtiyacı olduğunu belirtirken kadroda Haaland’ı görmek istediklerini ifade etmişti. Ancak İspanyol devinin mali sorunları bu transferi imkansız hale getirdi.

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