Barcelona İlkay Gündoğan'ın omuzlarında

Barcelona, İlkay Gündoğan'ın müthiş asist yaptığı maçta Cadiz'i 2-0 mağlup etti.

Barcelona İlkay Gündoğan'ın omuzlarında

La Liga'nın 2. haftasında Barcelona ile Cadiz karşı karşıya geldi. Lluis Companys Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi Barcelona 2-0'lık skorla galip geldi.

Barcelona'yı öne geçiren golü 82. dakikada Pedri attı. Golün asistini İlkay Gündoğan yaptı. Skoru belirleyen golü 90+3. dakikada Ferran Torres attı.

La Liga'nın son şampiyonu Barcelona, bu sezon ilk galibiyetini aldı ve puanını 4'e yükseltti. Cadiz ise ilk yenilgisini aldı ve 3 puanda kaldı.

Barcelona, gelecek hafta Villarreal'e konuk olacak. Cadiz ise sahasında Almeria'yı konuk edecek.

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