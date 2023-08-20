Barcelona İlkay Gündoğan'ın omuzlarında

La Liga'nın 2. haftasında Barcelona ile Cadiz karşı karşıya geldi. Lluis Companys Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi Barcelona 2-0'lık skorla galip geldi.
Barcelona'yı öne geçiren golü 82. dakikada Pedri attı. Golün asistini İlkay Gündoğan yaptı. Skoru belirleyen golü 90+3. dakikada Ferran Torres attı.
La Liga'nın son şampiyonu Barcelona, bu sezon ilk galibiyetini aldı ve puanını 4'e yükseltti. Cadiz ise ilk yenilgisini aldı ve 3 puanda kaldı.
Barcelona, gelecek hafta Villarreal'e konuk olacak. Cadiz ise sahasında Almeria'yı konuk edecek.
La Liga'nın 2. haftasında Barcelona ile Cadiz karşı karşıya geldi. Lluis Companys Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi Barcelona 2-0'lık skorla galip geldi.