Barcelona Real Sociedad'ı zor da olsa geçti

İspanya Kral Kupası çeyrek finalinde Barcelona, sahasında oynadığı maçta Real Sociedad'ı 1-0 mağlup etti.
Real Sociedad'ta Brais Mendez, rakibi Sergio Busquets'e yaptığı sert faulün ardından karşılaşmanın 41. dakikasında kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.
İlk yarısı 0-0 sona eren maçta, Barcelona'ya yarı finali getiren golü 52. dakikada Ousmane Dembele attı.
Kupanın diğer çeyrek finalinde 26 Ocak'ta Real Madrid-Atletico Madrid maçı oynanacak.
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