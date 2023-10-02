Barcelona Lamine Yamal ile yeniledi. Serbest kalma bedeli dudak uçuklattı

Barcelona, Lamine Yamal ile sözleşme uzattı.

Barcelona Lamine Yamal ile yeniledi. Serbest kalma bedeli dudak uçuklattı

La Liga devi Barcelona, genç yıldızı Lamine Yamal'ın sözleşmesinin 2026 yılına kadar uzatıldığı ve serbest kalma bedelinin 1 milyar euro olarak belirlendiğini açıkladı.

Bu sezon Barcelona formasıyla 9 maçta süre alan Yamal, 2 asist kaydetti.

Barcelona altyapısından yetişen Lamine Yamal, Katalan ekibinde ve İspanya Milli Takımı'nda birden çok rekora da imza attı.

16 yaşındaki futbolcu, İspanya Milli Takımı'nda bir maça ilk 11'de başlayan en genç futbolcu, milli takımda forma giyen ve gol atan en genç futbolcu unvanlarını elde etmişti.

Barcelona'da ise Yamal kulüp tarihinde forma giyen, ilk 11'de maça çıkan ve asist yapan en genç futbolcu olmuştu.

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