Barcelona Real Madrid'e fark attı

La Liga'nın iki devi ABD'de Soccer Champions Tour turnuvasında karşılaştı. Barcelona sahadan farklı galip ayrıldı.

Barcelona Real Madrid'e fark attı

Yeni sezon hazırlıkları kapsamında düzenlenen Soccer Champions Tour turnuvası maçında İspanyol liginin iki devi Real Madrid ile Barcelona takımları, ABD'nin Teksas eyaletine bağlı Arlington kentindeki AT&T Stadyumu'nda karşılaştı.

Barcelona rakibini 3-0 gibi farklı bir skorla yenmeyi başardı.

Golleri 15. dakikada Ousmane Dembele, 85. dakikada Fermin Lopez Martin, 90+1. dakikada da Ferran Torres attı.

Real Madrid'e transfer olan Arda Güler, bu maç öncesi sakatlığı nedeniyle kadrodan çıkarılmış, tedavi için İspanya'ya gönderilmişti.

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