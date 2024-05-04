Barcelona Real Madrid'i şampiyon yaptı. Arda Güler havalara uçtu

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Barcelona Real Madrid'i şampiyon yaptı. Arda Güler havalara uçtu
Barcelona, Girona'ya 4-2 yenildi, milli futbolcumuz Arda Güler'in forma giydiği Real Madrid İspanya La Liga'da 36. şampiyonluğuna ulaştı.

İspanya La Liga’nın 34. haftasında Girona, Barcelona’yı 4-2 mağlup ederek büyük bir sürprize imza attı.

Municipal de Montilivi Stadı’nda oynanan karşılaşmada, Girona’nın zaferini getiren goller; Artem Dovbyk’ten 4. dakikada, Portu’dan 65 ve 75. dakikalarda, ve Miguel Gutierrez’den 67. dakikada geldi.

Barcelona'nın sayılarını ise Andreas Christensen 3. dakikada ve Robert Lewandowski 45+1. dakikada kaydetti.

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Bu kritik mağlubiyetle Barcelona 73 puanla lider Real Madrid’in 14 puan gerisine düşerek şampiyonluk yarışından koparken, Real Madrid bitime 4 hafta kala 2023-24 LaLiga şampiyonu olmayı garantiledi.

Eflatun-beyazlılar bu zaferle İspanya’da 36. kez şampiyonluk sevinci yaşarken, en yakın rakibi Barcelona ile arasındaki şampiyonluk sayısını 9’a çıkardı.

Diğer yandan, Girona ise bu galibiyetle puanını 73’e yükselterek tarihinde ilk kez Şampiyonlar Ligi’nde mücadele etme hakkı kazandı ve ligde 74 puanla ikinci sıraya yerleşti.

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