﻿Ronaldinho'nun oğlu Barcelona'ya transfer oldu

Barcelona'nın efsanelerinden Ronaldinho'nun 17 yaşındaki oğlu Joao Mendes, Katalan ekibiyle sözleşme imzaladı.
SOSYAL MEDYADAN DUYRULDU
Barcelona'nın akademisi La Masia'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Joao Mendes, akademi antrenörlerinden Joan Soller Ferre ve akademi futbol direktörü Jose Ramon Alexanco'nun katılımıyla gerçekleşen törende sözleşme imzaladı." ifadelerine yer verildi.
CRUZEİRO'DAN AYRILMIŞTI
Futbol kariyerine Brezilya ekibi Cruzeiro'nun U17 takımında başlayan Joao Mendes, geçtiğimiz sezon kulüpten ayrılmıştı.
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