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Ronaldinho'nun oğlu Barcelona'ya transfer oldu

Ronaldinho'nun oğlu Joao Mendes, Barcelona ile sözleşme imzaladı.

Haber Giriş: 2 Mart 2023 Perşembe - 18:55
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Barcelona Ronaldinho'nun oğlunu transfer etti

Ronaldinho'nun oğlu Barcelona'ya transfer oldu
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Barcelona'nın efsanelerinden Ronaldinho'nun 17 yaşındaki oğlu Joao Mendes, Katalan ekibiyle sözleşme imzaladı.

SOSYAL MEDYADAN DUYRULDU
Barcelona'nın akademisi La Masia'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Joao Mendes, akademi antrenörlerinden Joan Soller Ferre ve akademi futbol direktörü Jose Ramon Alexanco'nun katılımıyla gerçekleşen törende sözleşme imzaladı." ifadelerine yer verildi.

CRUZEİRO'DAN AYRILMIŞTI
Futbol kariyerine Brezilya ekibi Cruzeiro'nun U17 takımında başlayan Joao Mendes, geçtiğimiz sezon kulüpten ayrılmıştı.

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