Barcelona'nın El Clasico için çıkardığı özel forma tükendi

İspanya La Liga'da Barcelona, hafta sonunda derbide Real Madrid'i ağırlayacak.

Zirveyi yakından ilgilendiren maçta Barcelona, kazanması halinde sıralamada rakibini geride bırakacak.

Katalan ekibi kaybetmesi durumunda ise ligdeki ilk yenilgisini almış olacak.

EL CLASICO İÇİN ÖZEL FORMA

Barcelona, 28 Ekim'de konuk edeceği Real Madrid maçına özel bir formayla çıkacak.

Ünlü müzik grubu Rolling Stones'la yaptığı anlaşma kapsamında Katalan ekibi, sahada bu formayla mücadele edecek. Rolling Stones'un logosu, Barcelona formasının önünde yer alacak.

FORMALAR TÜKENDİ

Barcelona'nın internet sitesinde yer alan haberde Rolling Stones logolu formaların tükendiği belirtildi.

İmzalı formaların satışının ise devam ettiği kaydedildi.

Normal formalar için 399, imzalı formalar içinse 2 bin 999 euro fiyat belirlendi.