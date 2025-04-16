Barcelona'nın itirazı reddedildi: Sahada ahlaksızlığın ederi 2 maç

Barcelona’nın tecrübeli defans oyuncusu Mapi Leon, 10 Şubat'ta Espanyol ile oynanan derbi mücadelesinde yaşanan tartışmalı bir pozisyon nedeniyle iki maçlık bir ceza aldı. Karşılaşma sırasında Espanyol’un Kolombiyalı futbolcusu Daniela Caracas ile ceza sahası içinde yaşanan bir pozisyonun ardından, Leon’un Caracas’ın mahrem bölgesine dokunduğu iddia edildi. Bu görüntüler kısa sürede sosyal medyada yayılarak geniş çaplı bir tepkiye neden oldu.

Olayın ardından Espanyol Kulübü, resmi bir açıklamayla Leon’un davranışını kınayarak "tam bir hoşnutsuzluk ve kınama" ifadesiyle kamuoyuna seslendi. Kısa sürede sosyal medyada viral hale gelen görüntüler, kadın futbolunda spor etiği ve mahremiyet konularını yeniden tartışmaya açtı.

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LİG YÖNETİMİ CEZAYI ONAYLADI

İspanya Kadınlar Ligi yönetimi Liga F, BBC Sport'a yaptığı açıklamada, Mapi Leon’un Daniela Caracas ile yaşanan olay nedeniyle iki maç ceza aldığını doğruladı. İlk maç cezasını geçtiğimiz hafta Atletico Madrid karşısında çeken Leon, önümüzdeki hafta oynanacak El Clasico niteliğindeki Real Madrid karşılaşmasında da forma giyemeyecek.

Olay sonrası kamuoyuna açıklama yapan 54 kez İspanya Milli Takımı forması giymiş Leon, iddiaları kesin bir dille reddetti. "Hiçbir an Caracas’ın özel bölgeleriyle temas etmedim ve amacım asla bir meslektaşımın mahremiyetini ihlal etmek değildi" ifadelerini kullandı.

BARCELONA’NIN İTİRAZI REDDEDİLDİ

Barcelona kulübü, cezanın haksız olduğunu savunarak karara itiraz etti ancak bu girişim sonuçsuz kaldı. Lig yönetimi, verilen cezanın geçerli olduğuna hükmederek, kulübün itirazını reddetti. Bu durum, Barcelona'nın ligdeki şampiyonluk mücadelesini de doğrudan etkileyebilir.

Mapi Leon’un eksikliği, şampiyonluk yolunda dört puan farkla lider olan Barcelona için önemli bir kayıp olarak değerlendiriliyor. Ligde sadece beş maç kala, en yakın rakipleri Real Madrid ile oynanacak maçta savunmadaki bu eksiklik takımın performansını etkileyebilir.