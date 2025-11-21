Barcelona ve Limak İnşaat, 31 Ocak 2023’te Spotify Camp Nou Stadyumu’nun yenilenmesi ve genişletilmesi projesini imzaladı. Yaklaşık 220 bin metrekare olan inşaat alanında çalışmalar yapıldı. Stadyumun kapasitesi 99 bin kişiden 105 bin kişiye çıkarıldı. 2026 yılında tamamlanması öngörülen stadyum bu hafta sonu açılacak. Barcelona, uzun süredir devam eden yenileme çalışmaları nedeniyle uzak kaldığı efsanevi stadı Camp Nou'ya bu hafta geri döneceğini duyurdu. Katalan devi, Athletic Bilbao ile oynayacağı kritik karşılaşmayı, yeniden kısmen açılan Camp Nou'da yapacak. Kulübün açıklamasına göre, tribünlerin henüz tamamen tamamlanmaması sebebiyle stadyumun maksimum kapasitesi 45 bin olacak.

Yeni Nou Camp'ta açılış heyecanı yaşanırken stadyumun önünde tam Türkiye'ye özgü bir gelişme yaşandı. Camp Nou’da, Limak taşeronu Ekstrem İşler bünyesindeki Türk işçiler protesto eylemi yaptı. 1 yıldır sigortasız ve izinsiz çalıştırıldıklarını belirten işçiler uzun süredir maaşlarının zamanında ödenmemesi ve çalışma saatlerinin resmi düzenlemelere uymaması nedeniyle rahatsızdılar. Kötü çalıma koşullarının yanı sıra çalışanlar bir de firma tarafından kaçak oldukları gerekçesiyle işten atıldı. Haklarını korumak için eylem yapan işçiler Limak Holding'in devreye girip sorunlarını çözmesini istiyor. Limak Holding ise konu hakkında sessiz.