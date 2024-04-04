Bardak izlerini anında geçiren yöntem ortaya çıktı. İki malzeme yetiyor herkesin evinde var

Kaynak: Haber Merkezi
Bardak izlerini anında geçiren yöntem ortaya çıktı. İki malzeme yetiyor herkesin evinde var
Eğer bardak altlıklarını kullanmayı sıkça unutuyorsanız ve bu yüzden masalarınızda ve sehpalarınızda bardak lekeleri oluşuyorsa, bu yöntem sizin için faydalı olabilir. İşte, sehpa ve masalarınızdaki bardak izlerini çıkarmak için kullanabileceğiniz bir yöntem.

Bu iki aşamalı basit yöntemi kullanarak, sehpanızı lekelerden arındırabilirsiniz.

Sıcak nesneleri doğrudan ahşap mobilyaların üzerine koymak, ahşabın lekelenmesine neden olabilir.

Uzmanlar şöyle açıklıyor:

"Beyaz lekeler, ister su halkaları ister ısı izleri olsun, nemin ahşap yüzeyin koruyucu kaplamasına sızmasından kaynaklanır."

Ted, izleyicilerine hızlı bir çözüm yöntemi sundu ve bunun için gereken tek şey iki basit ev malzemesi. İlk olarak, bir kağıt havlunun köşesini vazelin dolu bir kaba daldırdı.

Sonra vazelini, lekeli bölgenin üzerine yaydı. 24 saat bekledikten sonra Ted, bir mikrofiber beze damıtılmış beyaz sirke dökerek vazelini temizledi ve ahşap yüzeyi sildi.

Ted, izleyicilerine su halkasının öncesi ve sonrasını göstererek etkileyici sonuçları paylaştı.

Vazelinle ovduktan ve sirkeyle sildikten sonra leke tamamen kayboldu.

Su lekesi olan bölgeye ince bir vazelin tabakası sürün, ahşabın yüzeyine gece boyunca nüfuz etmesine izin verin ve sabahleyin su lekesini vazelinin yağıyla değiştirin. Ertesi gün, jöleyi temiz bir bezle silerek temizleyebilirsiniz.

Yorumlar kısmında, Ted'in takipçileri su halkalarını çıkarmak için kendi ipuçlarını paylaştılar. Bir takipçi, "Çok daha hızlı bir yöntem olarak, saç kurutma makinesiyle lekeyi hafifçe ısıtmak. Bu işlem yaklaşık beş dakika sürer" dedi.

Başka bir takipçi ise, "Lekenin üzerine nemli bir yastık kılıfı koyun ve ütüyü buhar modunda 10 saniye boyunca geçirin" önerisinde bulundu. Bir diğer kişi ise, "Mayonezi gece boyunca sürdüm ve işe yaradı" diye belirtti.

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