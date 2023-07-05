Tereyağıyla kavrulan bardak mısırın üzerinde istediğiniz baharatı ve sosu ekleyerek evde bardak mısır lezzetinin tadını çıkarabilirsiniz. Peki, bardak mısır nasıl yapılır? Evde bardak mısır tarifi malzemeleri neler?
Evde bardakta mısır yapmak isteyen kişiler için bardakta mısır tarifini derledik. İşte bardakta mısır tarifi…
BARDAKTA MISIR TARİFİ MALZEMELERİ NELER?
- 1 konserve mısır veya bütün mısır alıp taneleyebilirsiniz.
- Tereyağı
- Kimyon, karabiber, pul biber (isteğe bağlı farklı baharatlar)
- Ketçap, Mayonez
- Tuz
BARDAKTA MISIR NASIL YAPILIR?
Mısırları bir tencerenin içine döküyoruz ve üzerini kapatacak şekilde su ekleyip yarım saatte yakın kaynatıyoruz ki sert kalmasın. Kaynayan mısırları süzüp bir tabağın içine alıyoruz.
Bir-bir buçuk yemek kaşığı tereyağını ve 1 çay kaşığı tuzu mısırların üzerine koyup, yağ eriyinceye dek karıştırıyoruz.
Yağ eridikten sonra servis yapacağımız tabaklara alıp ketçap ve mayonezi üzerine döktükten sonra birer çay kaşığı baharatları üzerine serpiyoruz.