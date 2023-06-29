Bardaki 21 kokteylin hepsini içmeye çalışınca öldü

Jamaika'da tatil yapan Britanyalı adam, bardaki 21 kokteylin hepsini içmeye çalışınca hayatını kaybetti.

Bardaki 21 kokteylin hepsini içmeye çalışınca öldü

Timothy Alan Southern, ailesiyle Mayıs 2022'de Saint Ann'deki tatile gittiği bir otelde tanıştığı iki turist kendi aralarında içki içme yarışması düzenledi. Buna göre oteldeki barın menüsünde yer alan 21 kokteylin hepsinin içilmesi gerekiyordu.

Ancak yarışmadan önce de brendi ve bira içen 53 yaşındaki adam, 12 kokteylin ardından odasına gitti.

Britanya kanalı ITV'nin iki gün önce açıkladığı soruşturma raporuna göre fenalaşan Southern, ailesi tarafından bulundu. Bir aile üyesi, Southern'nın ölümünde otelin ihmali olduğunu savundu.

Adı açıklanmayan kişi şöyle konuştu:

Sırt üstü duruyor ve boğuluyordu. Koma pozisyonuna getirip ambülans çağrılması için bağırdım. Hırıltılı bir ses çıkarıyordu. Koma pozisyonuna girer girmez kustu. Adını söylüyordum ama tepki vermiyordu.

Aile üyesi, ambülansın geç çağrıldığını iddia etti:

Hemşire geldiğinde 'Ambülans çağrıldı mı?' diye sordum. Hayır dedi. İlk yardımı hemşirenin devralacağını düşünmüştüm ama böyle olmadı.

Kaynak, "Orada öylece oturup bakmayın, kalp masajına başlayın dedim. Sadece göğüs kompresyonu yaptı. Ne yaptığını bilseydi belki de Southern hâlâ burada olabilirdi" dedi.

Kaynak: Independent Türkçe

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