Barış Akarsu’yu eski rol arkadaşı unutmadı! Yalancı Yarim'de birlikte oynamışlardı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Barış Akarsu’yu eski rol arkadaşı unutmadı! Yalancı Yarim'de birlikte oynamışlardı

2007 yılında geçirdiği kaza sonrası hayatını kaybeden ünlü müzisyen Barış Akarsu’yu eski rol arkadaşı Merve Sevi unutmadı. Sevi Barış Akarsu’nun bir fotoğrafını paylaşarak o hep 28 yaşında notunu yazdı.

Ekranlardan uzak bir hayat yaşayan Merve Sevi, Barış Akarsu’yu doğum gününde unutmadı. 1979 yılında Amasra’da dünyaya gelen Barış Akarsu, Akademi Türkiye adlı yarışma ile adını duyurmuştu. Ünlü müzisyen Merve Sevi ile "Yalancı Yarim” dizisinde rol almıştı.

98.webp

TRAFİK KAZASINDA HAYATINI KAYBETTİ

Ünlü müzisyen, 2007 yılında gittiği Bodrum’da geçirdiği trafik kazasında yaşamını yitirdi.

"O HEP 28 YAŞINDA"

Barış Akarsu'nun Yalancı Yarim dizisindeki partneri Merve Sevi, yakın arkadaşını doğum gününde andı.

Barış Akarsu'nun bir fotoğrafını paylaşan Sevi, "O hep 28" notuyla arkadaşına duyduğu özlemi dile getirdi.

Vefatıyla sevenlerini yasa boğan Akarsu, yaşasaydı 46 yaşında olacaktı.

ki.webp

HAYATI FİLM OLDU

Öte yandan 28 yaşında aramızdan ayrılan Barış Akarsu'nun hayatı geçtiğimiz yıllarda beyazperdeye uyarlanmıştı. Ünlü ismi filmde İsmail Ege Şaşmaz canlandırmıştı.

İlgili Haberler
Uzak Şehir'in yıldızı aşk kaçamağında: İlişki ilk defa belgelendi
Hande Erçel Hakan Sabancı ile aşk tatilinde! Bikinili pozlarıyla nefes kesti!
Ünlü oyuncu Uraz Kaygılaroğlu’nun acı günü!
Son Haberler
Ali Türkkan ralli tarihine geçti: Yarış kazanan ilk Türk pilot
Ali Türkkan ralli tarihine geçti: Yarış kazanan ilk Türk pilot
Mansur Yavaş'tan kurultay davası açıklaması: Reddedilmeliydi
Mansur Yavaş'tan kurultay davası açıklaması: Reddedilmeliydi
Murat Dalkılıç kalbini kendinden 12 yaş küçük oyuncuya kaptırdı
Murat Dalkılıç kalbini kendinden 12 yaş küçük oyuncuya kaptırdı
Metabolizma hızını artırmanın sırları ortaya çıktı! Kilo kontrolünde gizli silah
Metabolizma hızını artırmanın sırları ortaya çıktı! Kilo kontrolünde gizli silah
Victor Osimhen'in yeni takımını canlı yayında duyurdu!
Victor Osimhen'in yeni takımını canlı yayında duyurdu!