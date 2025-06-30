Barış Akarsu’yu eski rol arkadaşı unutmadı! Yalancı Yarim'de birlikte oynamışlardı

Ekranlardan uzak bir hayat yaşayan Merve Sevi, Barış Akarsu’yu doğum gününde unutmadı. 1979 yılında Amasra’da dünyaya gelen Barış Akarsu, Akademi Türkiye adlı yarışma ile adını duyurmuştu. Ünlü müzisyen Merve Sevi ile "Yalancı Yarim” dizisinde rol almıştı.

TRAFİK KAZASINDA HAYATINI KAYBETTİ

Ünlü müzisyen, 2007 yılında gittiği Bodrum’da geçirdiği trafik kazasında yaşamını yitirdi.

"O HEP 28 YAŞINDA"

Barış Akarsu'nun Yalancı Yarim dizisindeki partneri Merve Sevi, yakın arkadaşını doğum gününde andı.

Barış Akarsu'nun bir fotoğrafını paylaşan Sevi, "O hep 28" notuyla arkadaşına duyduğu özlemi dile getirdi.

Vefatıyla sevenlerini yasa boğan Akarsu, yaşasaydı 46 yaşında olacaktı.

HAYATI FİLM OLDU

Öte yandan 28 yaşında aramızdan ayrılan Barış Akarsu'nun hayatı geçtiğimiz yıllarda beyazperdeye uyarlanmıştı. Ünlü ismi filmde İsmail Ege Şaşmaz canlandırmıştı.