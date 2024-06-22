Barış Alper babası yaşındaki Pepe'yi bir kez bile geçemedi

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Barış Alper babası yaşındaki Pepe'yi bir kez bile geçemedi

Portekiz Milli Takımı'nın 41 yaşındaki yaşlı kurdu Pepe, Türkiye karşısında kusursuz bir performans sergiledi. Pepe, Forvet Barış Alper Yılmaz'a geçit vermedi.

Avrupa Şampiyonası F Grubu ikinci maçında A Milli Takımımız, Portekiz ile karşılaştı.

Portekiz'e 3-0 mağlup olan Ay Yıldızlılar, gruptaki liderlik şansını kaybetti ve Portekiz 6 puana yükseldi.

Türkiye, 3 puanda kaldı ve 2. sırada yer aldı.

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PEPE'NİN PERFORMANSI DAMGA VURDU
Bir dönem Beşiktaş'ta da forma giyen 41 yaşındaki savunma oyuncusu Pepe, Türkiye karşısında ilk 11'de sahaya çıktı.

81 dakika sahada kalan Pepe, kusursuz bir oyun sergiledi.

Kritik top kesmeler yapan Pepe, hava toplarında da oldukça etkili bir performans ortaya koydu.

BARIŞ ALPER YILMAZ'A GEÇİT VERMEDİ
A Milli Takım'da hücum hattının en ucunda oynayan Barış Alper Yılmaz, Pepe'yi geçmekte zorlandı.

Pepe, Barış Alper Yılmaz'a savunmada geçit vermedi.

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