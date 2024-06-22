Barış Alper babası yaşındaki Pepe'yi bir kez bile geçemedi

Portekiz Milli Takımı'nın 41 yaşındaki yaşlı kurdu Pepe, Türkiye karşısında kusursuz bir performans sergiledi. Pepe, Forvet Barış Alper Yılmaz'a geçit vermedi.