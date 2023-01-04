Van Basten misin Barış Alper o nasıl gol öyle

Süper Lig'in 17. haftasında Ankaragücü'nü ağırlayan Galatasaray, beraberlik golünü Barış Alper Yılmaz ile yakaladı.
Sağ kanatta topla buluşan Rashica sağ ayağıyla ortayı yaptı, ceza sahası içi sol çaprazında bulunan Barış Alper Yılmaz kafayı vurdu, top kaleci Bahadır'ın sağından ağlarla buluştu: 1-1
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