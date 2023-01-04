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Van Basten misin Barış Alper o nasıl gol öyle

Süper Lig'de Galatasaray, Ankaragücü ile mücadele ediyor.

Haber Giriş: 4 Ocak 2023 Çarşamba - 20:27
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Barış Alper Van Basten misin nasıl gol öyle

Van Basten misin Barış Alper o nasıl gol öyle
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Süper Lig'in 17. haftasında Ankaragücü'nü ağırlayan Galatasaray, beraberlik golünü Barış Alper Yılmaz ile yakaladı.

Sağ kanatta topla buluşan Rashica sağ ayağıyla ortayı yaptı, ceza sahası içi sol çaprazında bulunan Barış Alper Yılmaz kafayı vurdu, top kaleci Bahadır'ın sağından ağlarla buluştu: 1-1

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