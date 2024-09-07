Barış Alper Yılmaz'a dev zam. Dudak uçuklatan maaş

Düzenleme: Kaynak: Sabah
Barış Alper Yılmaz'a dev zam. Dudak uçuklatan maaş

Sarı-kırmızılılar, milli futbolcu Barış Alper Yılmaz'a büyük bir zam yapmayı planlıyor. Galatasaray, Barış Alper'e 5 yıllık sözleşme sunmayı planlarken, maaşına yüzde 750'lik bir zam yapacak.

Galatasaray, iç transferde Barış Alper Yılmaz ile yeni bir sözleşme yapmayı planlıyor.

Sarı-kırmızılı ekip, milli futbolcuya 5 yıllık yeni bir kontrat sunarken, maaşında da büyük bir artış yapmayı hedefliyor.

Galatasaray'ın, yıllık 10 milyon TL kazanan milli oyuncunun maaşını 75 milyon TL'ye yükselteceği ifade edildi.

Bu miktarın yerli futbolcular için tavan ücret olacağı ve transfer döneminin bitiminden sonra Barış Alper Yılmaz ile yeni sözleşmenin imzalanacağı belirtildi.

Galatasaray formasıyla 114 maça çıkan Barış Alper Yılmaz, bu karşılaşmalarda 13 gol ve 14 asist kaydetti.

Milli futbolcu, sarı-kırmızılı takımda iki Süper Lig ve bir Süper Kupa şampiyonluğu yaşadı.

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