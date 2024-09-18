Barış Alper Yılmaz'ın golü öncesinde el var mı? Eski hakemler canlı yayında son noktayı koydu

Galatasaray, Süper Lig'in 3.hafta erteleme maçında Galatasaray ile Gaziantep FK karşı karşıya geldi. Mücadeleyi Sarı Kırmızılı ekip, 3-1 kazanmayı başardı.

Aslan'ın golleri; Barış Alper Yılmaz, Yunus Akgün ve Michy Batshuayi'den gelirken, Gaziantep FK'nin tek sayısı ise Furkan Soyalp'den geldi.

Bu sonuçla Galatasaray, puanını 15'e yükseltti. Gaziantep FK ise 3 puanda kaldı. Maçın ardından eski hakemler mücadeledeki tartışmalı pozisyonları yayıncı kuruluşta değerlendirdi.

ESKİ HAKEMLER POZİSYONU DEĞERLENDİRDİ

Deniz Çoban, Bülent Yıldırım ve Bahattin Duran, Sarı Kırmızılı ekibin ilk golünü atan Barış Alper Yılmaz'ın gol öncesi "Topa elle dokunuyor mu, hakemin devam kararı doğru mu?" sorusunu yanıtladı.

(Görüntü, beIN SPORTS'tan alınmıştır)

İŞTE TEK TEK YANITLARI...

Deniz Çoban: Burada, bu topu Barış Alper'in bilerek oynayıp oynamadığına bakmayacağız. Top, Barış Alper'in koluna temas ediyor mu etmiyor mu ona bakacağız. Eğer temas ediyorsa hemen akabinde bir gol attığı için bu golün oyun kurallarına göre iptal edilmesi gerekir. Burada VAR'ın devreye girip bu golü iptal ettirmesi gerekirdi.

Bahattin Duran: Evet hocam, hemen kararımı söyleyeyim; bu golün iptali gerekirdi.

Bülent Yıldırım: Ben de açıları kontrol ettiğim zaman bedenin kenarından yukarı doğru akan topun kol temasıyla düzeltildiğini görüyorum. Video hakemin kendisini ifade edebileceği yeterli kanıt da var. Kaçmış bir değerlendirme olmuş. Bu golün iptali gerekirdi.