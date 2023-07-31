Barış Arduç eşi Gupse Özay'a aşkını haykırdı

"Deliha" filminin setinde tanışıp aşk yaşamaya başlayan Gupse Özay ile Barış Arduç, 2020'de dünyaevine girmişti. Özel hayatlarını gözlerden uzak yaşayan ünlü çiftten Arduç, eşi Gupse Özay'a aşkını haykırdı.

Barış Arduç eşi Gupse Özay'a aşkını haykırdı

Uzun yıllar süren mutlu birlikteliklerini Temmuz 2020'de evlilikle taçlandıran Gupse Özay ile Barış Arduç geçtiğimiz yıl da kızlarını kucaklarına almıştı.

"HER ZERRENE"

Çocuklarına Jan Asya adını veren ünlü çiftten Barış Arduç, eşi Gupse Özay'a aşkını ilan etti. Oyuncu, 39'uncu yaşına giren eşini öptüğü kareyi sosyal medya hesabından paylaşarak, "Her zerrene" yazarak, kalp emojisi koydu.

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"KIZIMIN KARIMA BENZEMESİ MÜTHİŞ BİR ŞEY"

Öte yandan Gupse Özay-Barış Arduç çifti, birkaç ay önce Eda Ece ile Buğrahan Tuncer'in düğününe katılmıştı.

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Barış Arduç, "Bebek kime benziyor?" sorusu üzerine Gupse Özay'a aşkını ilan ederek "Çok değişiyor. Biri görüp 'aynı babası' diyor, aynı gün başka biri geliyor 'aynı annesi' diyor. Karıma aşığım, karıma benzemesi benim için müthiş bir şey. Sağlığı yerinde olsun, bahtları güzel olsun başka bir şey istemem" demişti.

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