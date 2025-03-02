Barış Arduç kızını paylaştı! Beğeni butonu çöktü

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Barış Arduç kızını paylaştı! Beğeni butonu çöktü

En son Hande Erçel ile oynadığı Rüzgara Bırak filmindeki cesur sahnelerle adından söz ettiren Barış Arduç ilk kez minik kızı ile fotoğraf paylaştı.

Yetenekli sanatçı Gupse Özay ile uzun soluklu birlikteliğini evlilikle noktalayan Barış Arduç 2.5 yaşındaki kızı ile ilk kez fotoğraf paylaştı. 7 milyonu aşkın takipçi bulunan Barış Arduç'un bu paylaşımına beğeni yağdı.

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Gupse Özay ve Barış Ardunç'un 2022 yılında dünyaya gelen ve Jan Asya adını verdikleri kızları 2.5 yaşına geldi. Barış Ardunç, kızı Jan Asya ile ilk kez bir hamburgerciden fotoğraf paylaştı.

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BABA-KIZ BEĞENİ TOPLADI

Türkiye'nin yakışıklı jönleri arasına girmeyi başaran Barış Arduç kızıyla verdiği pozlarını hamburger ve biberon emojisi ile paylaştı.

Sarı saçları ile dikkat çeken Jan Asya hakkında birçok yorum yapıldı. Barış Arduç'un bazı hayranları yetişkin kıyafetleri giydirilmemiş normal bir çocuk gördükleri için mutlu olduklarını dile getirdi.

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